Preminuo mladić povrijeđen u udesu kod Laktaša, ljekari se i dalje bore za život djevojke

Preminuo mladić povrijeđen u udesu kod Laktaša, ljekari se i dalje bore za život djevojke

Autor D.V.
0

Mladić A.K. (29), koji je zadobio teške povrede u saobraćajnoj nesreći u Laktašima krajem marta, preminuo je u Univerzitetsko-kliničkom centru u Banjaluci.

7.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

On je nakon nesreće bio priključen na aparate za mehaničku ventilaciju, ali je, uprkos naporima ljekara da mu spasu život, preminuo juče.

S druge strane, stanje djevojke koja je takođe povrijeđena u nesreći i dalje je teško, piše Srpskainfo.

Podsjećamo, kako je ranije saopšteno iz banjalučkog tužilaštva, nesreća se dogodila 29. marta oko 04.30., kada je automobil BMW kojim je upravljao A.K. (29) iz Prijedora sletio sa kolovoza.

"Prilikom saobraćajne nesreće, vozač A.K. iz Prijedora i suvozač K.K. (18) iz Laktaša zadobili su tjelesne povrede. Povrijeđenim osobama je pružena ljekarska pomoć i oni su smješteni u Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske u Banjaluci", naveli su ranije iz tužilaštva.

Uviđaj je obavio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Laktaši.

Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne mjere i radnje, kao i vještačenja, na utvrđivanju svih okolnosti pomenute saobraćajne nesreće.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

