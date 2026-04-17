Motociklista teško povrijeđen u udesu kod Laktaša

Motociklista teško povrijeđen u udesu kod Laktaša

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Vozač motocikla I.P. iz Laktaša povrijeđen je jutros u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Jakupovci na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, a ljekarska pomoć ukazana mu je u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci.

U saobraćajnoj nezgodi učestvovao je i automobil "folksvagen" kojim je upravljalo lice B.B. iz Laktaša, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Pripadnici Policijske stanice Laktaši izvršili su uviđaj na mjestu udesa koji se dogodio u 7.55 časova.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

