U saobraćajnoj nesreći kod Žepča poginuo pješak

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U mjestu Tatarbudžak kod Žepča jutros je u saobraćajnoj nesreći poginuo pješak, rečeno je Srni u Operativnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Zeničko-dobojskog kantona.

Nesreća, u kojoj su učestvovali putničko motorno vozilo i pješak, desila se oko 4.20 časova. Zbog uviđaja saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta bio je obustavljen do 7.00 časova.

Identitet pješaka nije poznat, a na mjestu događaja uviđajem je rukovodio dežurni tužilac.