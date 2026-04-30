Udes kod Šija: Kamioni se sudarili, vozači završili u bolnici

Dva vozača povrijeđena su u sudaru kamiona na magistralnom putu između Maglaja i Doboja, u mjestu Šije, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Vozači su iz Zenice i Gradačca, a prevezeni su u bolnicu u Tešnju, gdje će biti utvrđen stepen njihovih povreda.

Zbog saobraćajne nezgode, koja se dogodila jutros u 4.55 časova, saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta je obustavljen i odvija se alternativnim pravcima.

Više informacija o uzrocima saobraćajnog udesa biće poznato nakon uviđaja.