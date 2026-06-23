logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hapšenje u Kozarskoj Dubici: Pretukao sugrađanina, lupao po vratima kladionice pa pružao otpor policiji

Hapšenje u Kozarskoj Dubici: Pretukao sugrađanina, lupao po vratima kladionice pa pružao otpor policiji

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Policija u Kozarskoj Dubici uhapsila je muškarca A.G. nakon narušavanja javnog reda i mira ispred kladionice.

Hapšenje u Kozarskoj Dubici: Pretukao sugrađanina, lupao po vratima kladionice pa pružao otpor Izvor: Shutterstock/PeopleImages.com - Yuri A

Muškarac iz Kozarske Dubice čiji su inicijali A.G. uhapšen je nakon što je nanio povrede sugrađaninu i pružao otpor policiji prilikom privođenja, saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

Hapšenju je prethodila prijava da osumnjičeni sa još tri lica narušava javni red ispred jedne poslovnice za igre na sreću u Kozarskoj Dubici.

Policija će Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv A.G. dostaviti izještaj o počinjenim krivičnim djelima tjelesna povreda i sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

Tokom incidenta oštećena su ulazna vrata na objektu poslovnice za igre na sreću, čime je počinjeno i krivično djelo oštećenje i oduzimanje tuđe stvari, za čije izvršenje se utvrđuje odgovornost.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kozarska Dubica hapšenje PU Prijedor

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ