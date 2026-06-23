Hapšenje u Kozarskoj Dubici: Pretukao sugrađanina, lupao po vratima kladionice pa pružao otpor policiji

Policija u Kozarskoj Dubici uhapsila je muškarca A.G. nakon narušavanja javnog reda i mira ispred kladionice.

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Muškarac iz Kozarske Dubice čiji su inicijali A.G. uhapšen je nakon što je nanio povrede sugrađaninu i pružao otpor policiji prilikom privođenja, saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

Hapšenju je prethodila prijava da osumnjičeni sa još tri lica narušava javni red ispred jedne poslovnice za igre na sreću u Kozarskoj Dubici.

Policija će Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv A.G. dostaviti izještaj o počinjenim krivičnim djelima tjelesna povreda i sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

Tokom incidenta oštećena su ulazna vrata na objektu poslovnice za igre na sreću, čime je počinjeno i krivično djelo oštećenje i oduzimanje tuđe stvari, za čije izvršenje se utvrđuje odgovornost.