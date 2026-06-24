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Osumnjičeni za tragediju predat Tužilaštvu ZDK: Pedesetosmogodišnjak preminuo nakon pada tokom tuče

Osumnjičeni za tragediju predat Tužilaštvu ZDK: Pedesetosmogodišnjak preminuo nakon pada tokom tuče

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Muškarac iz Zavidovića čiji su inicijali J.A. (41) predat je Tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona zbog sumnje da je iz nehata ubio pedesetosmogodišnjaka koji je preminuo nakon pada tokom tuče u naselju Donji Mustajbašići kod Zavidovića.

Detalji tragedije kod Zavidovića: Pedesetosmogodišnjak preminuo nakon pada tokom tuče Izvor: Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona

Obdukcijom je potvrđena uzročno-posljedična veza između pada i smrti muškarca, zbog čega je djelo kvalifikovano kao ubistvo iz nehata.

Policijska uprava Zavidovići obaviještena je u ponedjeljak da je došlo do narušavanja javnog reda i mira, odnosno tuče, tokom koje je pedesetosmogodišnjak pao i zadobio povrede od kojih je preminuo.

Uviđaj su obavili dežurni kantonalni tužilac i pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.

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Zavidovići tuča

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