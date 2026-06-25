Potvrđena optužnica protiv Đoke Ekvatora za prevaru

Sudija za prethodno saslušanje Osnovnog suda u Banjaluci potvrdio je optužnicu protiv Đorđa Davidovića, vlasnika kompanije „Ekvator“ i njegove supruge Snježane Račić.

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Optužnica je potvrđena nakon što su probijeni svi zakonski rokovi i šest mjeseci nakon što ju je podiglo Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci, objavio je Capital.

Prema optužnici Davidović se tereti da je kao direktor preduzeća „Ekvator“ organizovao prodaju stanova u kompleksu “Novi Borik” koje nikada nije završio.

Od 2016. do 2024. godine je doveo u zabludu veliki broj kupaca, lažno im prikazujući da će nekretnine biti izgrađene u ugovorenim rokovima.

Kupci su novac uglavnom davali u gotovini na blagajni preduzeća „Ekvator“, ali te uplate, kao ni sami kupci, nisu evidentirani u poslovnim knjigama.

Davidović je izbjegavao sklapanje ugovora u obaveznoj notarskoj formi kako bi prikrio tragove novca, kojim je potom raspolagao u gotovini za neutvrđene namjene.

„Optuženi je svjesno prikrivao činjenicu da „Ekvator“ nema građevinske dozvole za određene lamele i da joj je bankovni račun blokiran od 2020. godine zbog nagomilanih dugova“, navodi se u optužnici.

Mnoge stanove i poslovne prostore je davao u kompenzaciju za različite robe i usluge, uključujući beton, isporuku mesa, restoranske usluge, pa čak i umjetničke slike.

Kada bi kupci tražili povrat novca zbog probijanja rokova, Davidović ih je iznova obmanjivao nudeći im zamjenske stanove u drugim zgradama koje takođe nisu bile završene.

Jedan od najzanimljivijih detalja iz optužnice je to da je Đorđe Davidović mnoge već prodate i naplaćene stanove, bez saglasnosti kupaca, ponovo prometovao preko firme svoga zeta.

Zbog nagomilanih dugova i neizmirenja obaveza prema povjeriocima, nad preduzećem Ekvator je u oktobru 2024. godine otvoren stečajni postupak.

Većina prevarenih kupaca bila je primorana da u tom stečajnom postupku preuzme nezavršene nekretnine kako bi ih sami pokušali dovršiti.

Snježana Račić, supruga Đorđa Davidovića, tereti se da je kao direktorica i vlasnica preduzeća „BL Dom“ učestvovala u ovim nezakonitim radnjama.

Njih dvoje se sumnjiče da su lažno priznali nepostojeće potraživanje i upisali hipoteku kako bi Snježana Račić postala prioritetni povjerilac i time spriječili stvarne povjerioce da naplate svoje dugove.

Pored prevara, Đorđe Davidović se tereti i za krivično djelo povrede obaveze vođenja poslovnih knjiga, jer je godinama prikrivao i uništavao blagajničke dnevnike.

Podsjećamo, Okružni privredni sud u Banjaluci je u krajem oktobra 2024. godine otvorio stečaj u Davidovićevom preduzeću „Ekvator“ koje se bavilo izgradnjom stanova.

Prijedlog je podnijelo preduzeće „Standard Prva“ iz Bijeljine, a koje je od Investiciono – razvojne banke Republike Srpske otkupilo potraživanja „Ekvatora“, odnosno dug koji vlasnik preduzeća nije vratio.

(Mondo)