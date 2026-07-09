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Drama kod Srebrenika: Uhapšen muškarac koji je uperio napunjenu pušku u ljude

Drama kod Srebrenika: Uhapšen muškarac koji je uperio napunjenu pušku u ljude

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Pripadnici MUP-a TK uhapsili su E. M. (44) iz Srebrenika koji je na lokalnom putu u naselju Murati usmjerio pušku sa metkom u cijevi prema više osoba.

puška Izvor: MUP TK

Muškarac E. M. (44) iz Srebrenika uhapšen je zbog sumnje da je pušku sa metkom u cijevi usmjerio prema više ljudi na lokalnom putu u naselju Murati, saopšteno je danas iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Policija je juče uhapsila E. M. postupajući po prijavi od 4. jula. Od njega je oduzeto oružje, za koje uhapšeni nije imao važeću ispravu.

Osumnjičen je da je ozbiljno ugrozio sigurnost građana.

Nakon kriminalističke obrade uhapšeni je predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona zbog sumnje da je počinio više krivičnih djela.

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