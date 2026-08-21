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Irac pokušao u mikrovalnim pećnicama poslati 21 hiljadu tableta iz pošte u Istočnom Sarajevu

Irac pokušao u mikrovalnim pećnicama poslati 21 hiljadu tableta iz pošte u Istočnom Sarajevu

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Policija je zaplijenila 21.189 tableta i uhapsila državljanina Irske koji ih je, kako se sumnja, sakrio u mikrovalne pećnice.

tablete zaplijena Izvor: PU Istočno Sarajevo

Policija je oduzela više od 21.000 tableta sa liste narkotika i uhapsila državljanina Irske, koji ih je u paketima predao u poštu u Istočnom Sarajevu.

Policija je došla do saznanja da je lice čiji su inicijali J.T.L. u pošti predalo pakete za koje se sumnjalo da su u njima lijekovi sa liste psihotropnih supstanci, biljaka iz kojih se može dobiti droga i prekursora, namijenjeni za međunarodno tržište.

Irac je tablete stavio u mikrovalne pećnice, a uhapšen je na aerodromu u Sarajevu.

Oduzeti su paketi u kojima je bilo 21.189 tableta, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo, u saradnji sa pripadnicima Federalne uprave policije, uhapsili su državljanina Irske zbog sumnje da je počinio krivično djelo promet droge.

Sve aktivnosti sprovedene su pod nadzorom tužioca Tužilaštva BiH.

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Tagovi

tablete hapšenje PU Istočno Sarajevo

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