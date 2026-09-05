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Tragedija kod Gornjeg Vakufa: Šestogodišnji dječak poginuo u prevrtanju kvada

Tragedija kod Gornjeg Vakufa: Šestogodišnji dječak poginuo u prevrtanju kvada

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
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Šestogodišnji dječak iz Gornjeg Vakufa poginuo je u nesreći koja se dogodila u naselju Dražev Dolac, na području opštine Gornji Vakuf, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona .

Šestogodišnji dječak poginuo u prevrtanju kvada Izvor: Shutterstock

Nesreća se dogodila oko 18:15 časova. Prema informacijama iz policije, dječak je sam upravljao kvadom, te je u jednom trenutku došlo do prevrtanja vozila usljed čega je dječak zadobio povrede.

Nakon nesreće dijete je hitno prevezeno u Dom zdravlja. Iz MUP-a SBK je saopšteno da su u 18:20 časova obaviješteni iz Doma zdravlja da je dječak podlegao zadobijenim povredama.

O ovom tragičnom događaju obaviješten je dežurni kantonalni tužilac, dok uviđaj na licu mjesta obavljaju službenici Odjela kriminalističke policije Policijske uprave Bugojno.

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kvad Gornji Vakuf

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