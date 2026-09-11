Odloženo ročište za izručenje Hamdije Alukića BiH: Nove informacije stopirale proces pred sudom u Americi

Tužilaštvo SAD zatražilo je od američkog sudije da otkaže današnje ročište o izručenju Hamdije Alukića u BiH i da ga pusti na slobodu, piše "Foks 10 njuz".

Izvor: Baldwin Co Sheriffs Office

Alukić (70), koji je u pritvoru u SAD, čeka odluku u vezi sa izručenjem u BiH kako bi odgovarao za ratne zločine koje je počinio na području okoline Prijedora tokom rata u BiH.

Saslušanje je prvobitno zakazano za 9. novembar, ali su tužioci zatražili da se ono otkaže.

Tužilaštvo se pozvalo na pismo Stejt departmenta u kojem se navodi da je Stejt department od hapšenja Alukića dobio dodatnu dokumentaciju u vezi sa slučajem, te da nove informacije zahtijevaju dodatno preispitivanje kako bi se odredilo "da li je propisno da se nastavi sa procesom izručenja u tom slučaju".

Alukić se preselio u SAD nekoliko godina nakon rata u BiH i navodno je živio miran život u okrugu Mobajl u SAD. On je u uhapšen u Alabami u martu.

Hamdija Alukić pripadao je grupi od oko 15 zločinaca koji su uspjeli da izbjegnu hapšenje nakon oslobađanja Kozarca i okoline 25. i 26. maja 1992. godine i osumnjičen je za planiranje i izvršenje dva napada u kojima je ubijeno dvoje ljudi.

Ta grupa, u kojoj su se pored Hamdije nalazili još i Samir Alukić, Muhamed Kusuran, Suljo Kusuran, Fikret Hirkić i drugi, 29. avgusta 1992. godine pucala je u automobil civila Ostoje Baltića, ubila ga, a zatim zapalila tijelo i vozilo.

Istog dana, u zaseoku Podgrađe pored Kozarca, ubili su Božu Inđića i zapalili kuću Stojanke Vekić, koja je sa kćerkom uspjela da pobjegne.

Dijelu ove grupe je presuđeno u jednoj od potjera, drgi dio je uhvaćen, a treći dio grupe uspio se prebaciti na teritoriju Hrvatske krajem 1992. i početkom 1993. godine. Postoje saznanja da je jedan od članova ove grupe čitav rat proveo skrivajući se na području Kozare, te da je tek u februaru 1996. godine napustio područje Prijedora.

Sudija još nije donio odluku u vezi sa zahtjevom Tužilaštva.