U stanu pronađeno gotovo 12 kilograma droge: Zenička policija uhapsila dilera

Zenička policija uhapsila je muškarca inicijala A. S. iz ovog grada, nakon što je pronašla skoro 12 kilograma droge u stanu koje koristi ovaj četrdesetosmogodišnjak, saopšteno je iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.

Izvor: FUP

U pretresu su nađene i oduzete četiri digitalne vage, 1.178,55 grama materije za koju se sumnja da je spid, te 10.708,33 grama marihuane, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

Osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade biti predat u nadležnost Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, pod čijim nadzorom je i izvedena ova akcija.

Pretres je obavljen po naredbi Opštinskog suda u Zenici.

(Mondo)