Potvrđena optužnica protiv bivšeg direktora „Unsko-sanskih šuma“: Nezakonito zaposlio radnika na rukovodeću poziciju

Potvrđena optužnica protiv bivšeg direktora Unsko-sanskih šuma Harisa Koljića i radnika S.R. Terete se za zloupotrebu položaja i falsifikovanje isprave pri zaposlenju.

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Opštinski sud u Bosanskoj Krupi potvrdio je optužnicu Harisu Koljiću, bivšem direktoru Šumsko-privrednog društva "Unsko-sanske šume", za zloupotrebu položaja i radniku ovog društva čiji su inicijali S.R. za falsifikovanje isprave.

Optužnica Tužilaštva Unsko-sanskog kantona tereti Koljića da je, koristeći ovlaštenja direktora, pribavio korist za S.R. tako što ga je zaposlio na rukovodećoj poziciji na neodređeno vrijeme.

Prema optužnici, Koljić je u novembru 2024. godine kao direktor zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme za rukovodeće radno mjesto sa S.R, iako je znao da nema tri godine radnog iskustva u struci sa visokom stručnom spremom, što je propisano Pravilnikom o radu Šumsko-privrednog društva.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da se Koljiću izrekne mjera zabrane obavljanja funkcije direktora i izvršnog direktora u javnim preduzećima u Unsko-sanskom kantonu u trajanju od najmanje tri godine, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva.

S.R. je stavljeno na teret da je u postupku zasnivanja radnog odnosa upotrijebio lažnu ispravu.

U narednom periodu očekuje se zakazivanje ročišta za izjašnjenje o krivici pred Opštinskim sudom u Bosanskoj Krupi.