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Anis Kalajdžić osuđen na 45 godina zatvora za teško ubistvo Aldine Jahić u Mostaru

Anis Kalajdžić osuđen na 45 godina zatvora za teško ubistvo Aldine Jahić u Mostaru

Autor Haris Krhalić
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Kantonalni sud u Mostaru nepravosnažno osudio Anisa Kalajdžića na 45 godina zatvora za teško ubistvo Aldine Jahić, nedozvoljeno oružje i ugrožavanje sigurnosti.

anis kalajdžić Izvor: Facebook

Kantonalni sud u Mostaru danas je nepravosnažno osudio Anisa Kalajdžića na 45 godina zatvora za teško ubistvo 32-godišnje Aldine Jahić iz Kalesije, nedozvoljeno nabavljanje i držanje oružja, te produženo krivično djelo ugrožavanja sigurnosti, piše Klix.

Prvostepenu presudu izreklo je sudsko vijeće kojim predsjedava sudija Darko Zovko.

Kalajdžić je Aldinu Jahić usmrtio 16. novembra 2025. godine oko 18 časova u Mostaru. Prema optužnici Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, optuženi ju je sačekao ispred fitnes centra u kojem je trenirala i zadao joj više udaraca. Žrtva je potom pobjegla prema obližnjem restoranu moleći prolaznike da pozovu policiju, ali ju je Kalajdžić pronašao u toaletu objekta i ubio hicem iz pištolja koji je neovlašćeno posjedovao.

Dokazano rodno uslovljeno ubistvo i višemjesečno nasilje

Postupajuća tužiteljica Vesna Pranjić u završnoj riječi zatražila je izricanje jedinstvene kazne od 45 godina zatvora, ističući da je tokom sudskog postupka u potpunosti dokazano da je riječ o rodno uslovljenom ubistvu.

Optužnica je Kalajdžića teretila i za višemjesečne prijetnje smrću, uhođenje i fizičko nasilje prema Aldini Jahić, kao i za upućivanje prijetnji ranijoj partnerki. Dva vještačenja provedena tokom suđenja utvrdila su da je optuženi u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio smanjeno uračunljiv, ali ne bitno.

Odbrana, koju je zastupao advokat Ibro Bulić, nije sporila činjenicu da je Kalajdžić počinio ubistvo, već je osporavala pravnu kvalifikaciju djela, tvrdeći da motiv nije bio rodno uslovljen. Sam optuženi se u završnoj riječi obratio sudu i izjavio da se kaje.

Izrečena presuda nije pravosnažna i na nju je dozvoljena žalba Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine.

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Anis Kalajdžić presuda

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