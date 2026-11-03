Završne riječi u Mostaru: Tužilaštvo traži 45 godina zatvora za Anisa Kalajdžića zbog teškog ubistva Aldine Jahić

Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona zatražilo je jedinstvenu kaznu od 45 godina zatvora za Anisa Kalajdžića, optuženog za teško ubistvo Aldine Jahić i još dva krivična djela.

Izvor: Facebook

Iznošenjem završnih riječi okončan je glavni pretres pred Kantonalnim sudom u Mostaru, koji bi trebalo da objavi presudu u petak, 6. novembra, prenose federalni mediji.

Advokat porodice Jahić Damir Alić podržao je zahtjev za kaznu od 45 godina, te istakao da Aldinina porodica želi da presuda doprinese sprečavanju sličnih zločina.

Uz teško ubistvo koje se desilo u novembru prošle godine u Mostaru, Kalajdžiću se na teret stavljaju nedozvoljeno nabavljanje i držanje oružja, te produženo krivično djelo ugrožavanja bezbjednosti.

Tužilac Vesna Pranjić rekla je da smatra da su tokom postupka u cijelosti dokazana krivična djela iz optužnice, te dodala da dokazi potvrđuju i da je ubistvo Aldine Jahić bilo rodno zasnovano.

Izvor: Facebook

Ona je podsjetila da je Kalajdžić upućivao prijetnje Aldini Jahić i bivšoj partnerki Aidi Macić, kao i na iskaze Aldininih prijateljica, koje su govorile o njenom strahu, prijetnjama i fizičkim napadima.

Pranjićeva je izdvojila i snimljene telefonske razgovore reprodukovane na suđenju, navodeći da je optuženi Kalajdžić prijetio smrću Jahićevoj, te govorio da je nema ko zaštititi.

Kalajdžićev advokat Ibro Bulić rekao je da odbrana ne osporava da je njegov branjenik počinio ubistvo, ali smatra da rodno zasnovan motiv nije dokazan van razumne sumnje.

Na kraju se Sudu obratio i Kalajdžić koji je rekao da se kaje za počinjeno ubistvo i izrazio saučešće porodici.