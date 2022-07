Crno tržište u BiH: Višestruka šteta od duvana "ispod tezge"

Iako na duvanskom tržištu postoje „igrači“ koji poštuju sva pravila, uporedo sa njima posluju i popularni „šverceri“. Zbog toga postoje tri oštećene strane – država koja gubi prihode, legalni proizvođači koji gube tržište, ali i konzumenti cigareta.

Izvor: Shutterstock

Porast cijena cigareta na tržištu u BiH istovremeno je bio praćen rastom crnog tržišta duvanskih proizvoda. Ovogodišnji podaci pokazuju da je ovaj problem znatno smanjen, a analitičari ističu da je povećanje cijena na legalnom tržištu donijelo sličnu situaciju i na onom nelegalnom - „ispod tezge“.

Prodaja duvana i duvanskih proizvoda na ilegalan način učestala je u zemljama u regionu, a problem postoji i u BiH. Motani duvan i cigarete nepoznatih proizvođača sumnjivog porijekla, po nižim cijenama, mogu se naći najčešće na pijacama ili kod „provjerenih“ dobavljača.

Prema podacima koje je 2020. godine objavila Svjetska zdravstvena organizacija, duvan u BiH konzumiralo je oko milion stanovnika, od ukupne populacije navedene prema popisu stanovništva iz 2013. godine (3,5 miliona).

Profesor na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci Dragan Gligorić kaže da postoje načini za borbu protiv ilegalnog tržišta duvanskih poizvoda u BiH, a oni uključuju pojačanu inspekcijsku i graničnu kontrolu.

„Protiv crnog tržišta se ne bori smanjenjem akcizne politike, jer ona je instrument za smanjenje prevalencije ka pušenju. Ono što BiH treba da uradi u borbi protiv crnog tržišta jeste da praktikuje i implementira protokol za uklanjanje nelegalne trgovine duvanskim proizvodima koje je objavila Svjetska zdravstvena organizacija. To je, uz pojačanu inspekciju i kontrolu, način borbe protiv nelegalnog tržišta. Akcizna politika na duvan treba da smanji broj pušača i količinu konzumirnih cigareta, te doprinese povećanju zdravlja stanovništva“, kaže profesor Gligorić za Mondo.

U cilju smanjenja crnog tržišta duvana u BiH Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) je organizovala kampanja „Stop švercu“, u sklopu koje su formirani timovi za sprečavanje kijumčarenja duvanskih, ali i drugih proizvoda u sva četiri regionalna centra - Banjaluka, Sarajevo, Mostar i Tuzla, a koji rade 24 sata dnevno.

„Kampanja 'Stop švercu' bila je i u toku prošle 2021. godine i tada je dala značajne rezultate. Uprava za indirektno oporezivanje zadnjih godina bilježi pozitivne rezultate na suzbijanju crnog tržišta duvana i duvanskih proizvoda. Samo u prošloj 2021. godini službenici sve četiri grupe za suzbijanje prekršaja i krijumčarenja u UIO spriječili su nezakonito prometovanje cigareta i duvana vrijednosti od 5,5 miliona KM. U pet mjeseci 2022. godine UIO je oduzela više od pola miliona KM cigareta i duvana koji su se prodavali na crnom tržištu, očekujemo da će ti rezultati biti puno veći nakon što smo 28. maja pokrenuli kampanju“, navodi Ratko Kovačević, portparol Uprave za indirektno oporezivanje.

Dodaje da je u 2022. godini zabilježen rast broja izdatih trošarinskih markica za obilježavanje cigareta i duvana za oko 30 odsto, a da je veličina nelegalnog tržišta još uvijek misterija.

„U BiH niko nema precizne analize na osnovu tačnih podataka koliko je crno tržište bilo i koliko je ono sada. Činjenica je da 2009. godine, kada je BiH ušla u proces usklađivanja oporezivanja akcizom duvana i cigareta sa legislativom EU, bio puno veći broj izdatih akciznih markica UIO, a da je taj broj iz godine u godinu opadao, što je svakako uticalo na rast crnog tržišta. Međutim, Upravni odbor UIO nije vršio povećanje akciznog opterećenja cigareta već tri godine i to je dovelo da postepene stabilizacije situacije“, kaže Kovačević.

Proces uvoza cigareta i kontrola kvaliteta

U BiH su zatvorene sve fabrike za proizvodnju duvana, a najviše duvanskih proizvoda se uvozi i tako podliježe oštrim kontrolama.

„Proizvod ulazi u državu, pod svom postojećom regulativom koja se tiče tog proizvoda: od poreza, carina na uvoz i on mora zadovoljiti sve zahtjeve zakonske reguative. Svaki proizvođač je dužan da dostavlja podatke o duvanskim proizvodima nadležnim organima. Mi u lancu legalne proizvodnje smo dužni da poštujemo sve zakone koji se tiču duvana i duvanskih proizvoda na određenom tržištu“, kaže Zinaida Babović, menadžer korporativnih poslova i komunikacija u duvanskoj kompaniji „Japan Tabacco International“.

Dodaje da proizvođači nadležnom ministarstvu na godišnjoj osnovi dostavljaju spisak svih sastojaka koji se nalaze u jednoj cigareti.

Iako na duvanskom tržištu postoje „igrači“ koji poštuju sva pravila, uporedo sa njima posluju i popularni „šverceri“. Zbog toga postoje tri oštećene strane – država koja gubi prihode, legalni proizvođači koji gube tržište i konzumenti cigareta koji troše neprovjerene i sumnjive proizvode.

„Crno tržište je konkurencija koja je ilegalna. Nema tu nikakvih pravila. Vi ste subjekt na kojeg se primjenjuju svi važeći zakoni, a doprinosite kroz poreze i javnim prihodima državi u kojoj poslujete, jer su cigarete akcizna roba. Svjesni smo toga. Značajan udio tržišta gube proizvođači, a država prihode i na kraju krajeva i sam konzument jer bez ikakvih problema dolazi do proizvoda kojem ne zna sastav ni porijeklo, a i upitan je kvalitet. Korisnik nema garancije o tome šta konzumira“, kaže ona.

Napominje da proizvođači u duvanskoj industriji izdvajaju sredstva protiv kampanje koja podiže svjesnost o štetnosti duvanskih proizvoda po zdravlje.

„Mi konkretno podržavamo vlasti u borbi protiv crnog tržišta. Radimo to na način da podržavamo javne kampanje i informisanost o štetnosti proizvoda. Samim tim kao neko ko plaća akcize, mi smo ti koji doprinosimo budžetu, a gubimo od onih čiji se novac slijeva u nedozvoljene tokove“, poručila je ona.

Izvor: dindumphoto/Shutterstock.com

U RS svaki treći stanovnik konzumira duvanske proizvode

Darko Marković, doktor ginekologije i akušerstva i nacionalni kordinator za kontrolu duvana Republike Srpske kaže da u ovom entitetu postoje tri načina koja kontrolišu sprečavanje rasta broja pušača, kako među odraslim osobama tako i kod djece. Kroz kampanje i programe porodične medicine, od malih nogu ukazuje se na štetnost koje pušenje ima po zdravlje.

Što se tiče statistike, Marković kaže da u RS, trenutno postoji 30 odsto pušača, odnosno da svaka treća osoba konzumira duvanske proizvode.

„Za deset godina došlo je do smanjenja broja pušača za deset odsto. Čitavu priču vodi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, jer ima akcioni i strategijski plan, a pomaže i Ministarstvo prosvjete i kulture u cilju smanjenja prevencije pušenja kod djece. Jedan zakon je zabrana reklamiranja duvanskih proizvoda preko svih sredstava informisanja. To se vrlo dobro poštuje u Republici Srpskoj. Drugi zakon odnosi se na prodaju duvanskih proizvoda osobama mlađim od 18 godina. Treći način u borbi jeste veća cijena cigareta na tržištu“, navodi Marković za Mondo.

Marković kaže da je strategija Svjetske zdravstvene organizacije i Svjetske banke izjednačavanje cijene cigareta na globalnom nivou, te bi se na taj način suzbilo i crno tržište duvanskih proizvoda.

„Svakih šest mjeseci dolazi do sukcesivnih povećanja cijena cigareta. To se radi da bi se izjednačilo sa cijenama u okruženju. To je ključ u borbi za smanjenje crnog tržišta. Mi smo na granici sa EU preko Hrvatske, i u Hrvatskoj ne postoje cigarete jeftinije od četiri evra. Dokle god je dobra kontrola na granicama, smanjivaće se crno tržište. Problem crnog tržišta je svuda u svijetu, zato se radi na postavljanju jedinstvene cijene cigareta. Kad su one lako dostupne, a ima i takvih zemalja, tu je veća učestalost pušenja. Kad su one na visokoj cijeni, manji je broj pušača“, smatra on.

Napominje da, što se tiče ekonomskog aspekta, država ne bi osjetila gubitke, jer bi se povećanjem cijena cigareta povećali prihodi od akciza, a broj pušača ostao isti.

„Kad su skuplje cigarete, veća je akciza i država neće biti oštećena, a plus - smanjuje se broj pušača. Kod nas se mogu kupiti po duplo jeftinijoj cijeni (u odnosu na evropske zemlje). Ta razlika je razlog za postojanje crnog tržišta i dokle god ona postoji, ovaj proizvod će se nelegalno prodavati“, zaključio je Marković.

Kontrola konzumacije duvana u FBiH: Zabrinjavajući broj djece pušača

Prof. dr Aida Ramić Čatak, koordinatorica za kontrolu duvana u Federaciji BiH (FBiH) i pomoćnica direktora entitetskog Zavoda za javno zdravstvo kaže da i u ovom entitetu postoji niz programa i kampanja koji za cilj imaju suzbijanje broja pušača u društvu.

Dodaje da je, s tim u vezi, 27. aprila 2022. godine Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio i usaglasio tekst Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duvana, duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje čiji je početak primjene godinu dana od stupanja na snagu ( maj 2023. godine).

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH odgovoran je za nadzor trendova bolesti i stanja povezanih sa pušenjem, pa se tako svakih pet do deset godina rade istraživanja o broju pušača.

Po rezultatima Studije o stanju zdravlja odrasloga stanovništva u Federaciji BiH koju je proveo Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH u 2012. godini, bilježi se 44,1odsto pušača u odrasloj populaciji od čega 56,3 odsto muškaraca, a 31,6 odsto žena. Od tada nije rađeno populaciono istraživanje, a Zavod za javno zdravstvo FBIH je u pripremi ponavljanja istraživanja za sljedeću godinu.

„Od novijih istraživanja, tokom 2019. godine urađeno je Globalno istraživanje pušenja među školskom djecom i mladima (GYTS) od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva“, kaže ona.

Rezultati istraživanja su pokazali da svako četvrto dijete u Federaciji BiH ili 24,4 odsto školske djece, i to 27,7 pdsto dječaka i 21,1 odsto djevojčica trenutno koristi neki duvanski proizvod, što je mnogo iznad pokazatelja potrošnje duvanskih proizvoda među djecom u zemljama u okruženju. Među školskom djecom 13,8 odsto (15,8 dječaka i 11,7 odsto djevojčica) puši cigarete, dok 10,9 odsto koristi električne cigarete,a 16,1 odsto nargilu.

„Posljednjih godina unutar zdravstvenog i ostalih sektora nema ulaganja u ozbiljnije kampanje posvećene temi bolesti ovisnosti sa fokusom na pušenje, koje traže značajna finansijska sredstva jer traže prostor u medijima koji posluju na komercijalnoj osnovi. Želim naglasiti da mediji u saradnji sa zavodima za javna zdravstva pokazuju stepen društvene odgovornosti za gostovanja zdravstvenih profesionalaca i emitovanje priloga sa određenih promotivnih događaja ali ustupanje ozbiljnijeg medijskog prostora traži i finansijska sredstva za kampanje od interesa za javno zdravlje“, poručila je Čatak.

Takođe, javlja , na šta ukazuju podaci istoimenog istraživanja gdje 81,4 odsto školske djece u Federaciji BiH koji trenutno puše cigarete, nikada nisu odbijeni u kupovini zbog svojih godina.

