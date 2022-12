Za šetnju i učenje: Prva edukativna staza i novi putokazi na Banj brdu u Banjaluci (FOTO)

Ukupno 24 putokaza, dvije info table sa mapama i devet edukativnih tabli o biodiverzitetu područja postavljeni su poznatom banjaučkom izletištu Banj brdo.

Izvor: TOBL

Ovo je samo dio aktivnosti koje je Turistička organizacija grada realizovala u sklopu projekta TANGRAM, a u skladu sa Lokalnim akcionim planom koji je takođe proizvod istog projekta.

Kako su naveli iz Turističke organizacije grada, u okviru ovog projekta edukativne table su podijeljene u tri grupe, i to: šume, ptice i biodiverzitet koje su postavljene na najposjećenijim lokacijama Banj brda kao što su spomenik, motel, Trešnjik i Rajnerovo vrelo. Ovo je prva edukativna staza na području grada.

"Bavili smo se pitanjima očuvanja zelenih površina i parkova, kao i njihovog stavljanja na turističko tržište", kaže Mladen Šukalo, samostalni stručni saradnik Turističke organizacije Banjaluka (TOBL).

Izvor: TOBL

Govoreći o zelenim površinama, naglasio je da su Banj brdo kandidovali na osnovnu brojnih analiza i istraživanja tržišta.

"Želimo da napravimo neformalnu grupu upravljača koji bi svu svoju pažnju posvetili ovom izletištu i koji bi na taj način unaprijedili turistički sadržaj ovog prostora", kaže Šukalo.

Kruna ovog projekta, prema Šukalovim riječima, je urađena pilotakcija koja je domaćim i stranim posjetiocima obezbijedila prvu prohodnu stazu na kojoj je postavljeno novih devet edukativnih tabli koje informišu posjetioce ovog područja, kao i mjerama zaštite odnosno očuvanja istog.

Izvor: TOBL

Sve table su različite i odnose se na različite vrste biodiverziteta, a imaju i poseban QR kod čijem skeniranjem strani turisti mogu da isti sadržaj na svom mobilnom telefonu pročitaju na engleskom jeziku.

Pored novih staza i znakova, postavljene su i kućice za ptice i druge životinjske vrste koje su nastanjene na ovom području

Draško Adamović, ornitolog udruženja "Naše ptice", ističe da se na ovom području može naći oko 68 različitih vrsta ptica.

"Ovo je mjesto koje zaslužuje visok nivo očuvanja i zaštite", poručio je Adamović.

Izvor: TOBL

Kako dodaje, simbolično su postavljene kućice za ptice, odnosno zamjenske kutije za različite vrste ptica i drugih vrsta životinja.

"Neke vrste ih koriste kao smještaj, odnosno kao spavalište u zimskom periodu, a neke kao gnjezdilišno mjesto u periodu reprodukcije", objasnio je Adamović.

iz TOBL-a navode da će, zajedno sa Gradom, nastaviti sa aktivnostima unapređenja turističkih sadržaja na Banj brdu, u skladu sa Lokalnim akcionim planom, od kojih najveći značaj ima obnova spomenika, izgradnja vidikovca, zaštita područja i formiranje upravljačkog tijela.

Vidi opis Za šetnju i učenje: Prva edukativna staza i novi putokazi na Banj brdu u Banjaluci (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TOBL Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: TOBL Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: TOBL Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: TOBL Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: TOBL Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: TOBL Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: TOBL Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: TOBL Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: TOBL Br. slika: 9 9 / 9 AD

Naime, JU Turistička organizacija grada Banjaluke je, zajednio sa partnerima iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Albanije, Srbije i Grčke, realizuje projekat "Transnational parks and Gardens Resources in Adriatic and Ionian tourist Marketplace" (TANGRAM) u sklopu INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020. Nosilac projekata je Opština Monca iz Italije.

U okviru projekta je urađeno je istraživanje tržišta (posjetioci i ponuđači) – Benčmarking analiza; formirane su radne grupe i održane tri radionice aktera (zainteresovanih strana); izrađen je Lokalni akcioni plan (LAP) za Banj brdo u kojem su definisane prioritetne akcije, te je urađen Transnacionalni akcioni plan za Jadransko-jonsku regiju.

Projekat ima za cilj očuvanje, kapitalizaciju i inoviranje kulturne i prirodne baštine.

(MONDO)