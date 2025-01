Ekološka udruženja predala inicijativu za sprečavanje otvaranje rudnika litijuma na Majevici

Udruženja Eko put iz Bijeljine, Čuvari Majevice i PEU Korak iz Zvornika predali su danas Narodnoj skupštini RS peticiju za donošenje odluke o moratorijumu na geološka istraživanja i eksploataciju pronađenih ruda, minerala i drugih resursa na području planine Majevice.

Izvor: MONDO

Stanovništvo majevičkog kraja se protivi otvaranju ovog rudnika, kao i načelnici osam lokalnih samouprava (Lopare, Tuzla, Brčko distrikt BiH, Čelić, Ugljevik, Teočak, Bijeljina i Sapn) sa prostora Majevice koji su to i zvanično iskazali kroz potpisivanje zajedničke deklaracije.

Da bi se inicijativa našla na dnevnom redu Narodne skupštine RS potrebno je minimalno 3000 potpisa, a a tokom peticije za Majevicu prikupljeno je više od 6000.

Snežana Jagodić Vujić, predsjendica udruženja "Eko put" navela je da je potpisivanje peticije trajalo od 21. decembra 2024. godine do 18. januara i organizovano je u Bijeljini i Zvorniku, te opštinama Lopare i Ugljevik.

"Potpise smo skupili u veoma nezavidnim vremenskim uslovima. Nadamo se da ćemo inicijativu dobiti do marta. Imali smo podršku lokalnih vlasti i Lopara i Bijeljine. Na istoj smo strani i nadamo se da će poslanici poslušati volju naroda", rekal je Jagodić Vujić.

Izvor: MONDO

Sonja Kosanović, pravni konsultatnt iz Centra za životnu sredinu Banjaluka kaže da inicijativa isounjava sve potrebne zakonske uslove.

"Centar za životnu pružio je pravnu pomoć i ova inicijativa je sprovedena u skladu sa Zakonom o referendumu i građanskom inicijativi iz 2024. godine. Građani očekuju da se nađe na dnevnom redu", porčila je Kosanovićeva.

Ognjen Vujičić, ćlan udruženja "Eko put" kaže da je stanovništvo svjesno štetnosti koje bi rudnik litijuma imao po životnu sredinu iz iskustva država u kojima je već otvoren.

"Pitanje zaštite Majevice pokrenuto je prije pitanja o otvaranju rudnika kroz park prirode. Građani su shvatili kakve posljedice on može da ima po prirodu. Posljedice bi bile po vodu, zemlju i vazduh u krugu većem 50 do 100 kilometara, a što se tiče vazduha i preko 200 kilometara", poručio je on.

(MONDO)