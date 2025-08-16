I danas vrućine, krajem dana ponegdje moguća kiša

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčano sa temperaturom vazduha do 38 stepeni Celzijusovih.

Krajem dana očekuje se razvoj oblaka, koji će lokalno donijeti kišu i pljusak s grmljavinom, dok će u Krajini i Posavini biti uglavnom sunčano, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče i u narednoj noći biće promjenljivo oblačno, a na sjeveru je moguća prolazna kiša ili pljusak.

Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Sokolac, Bugojno 14, Srebrenica, Foča 16, Gacko, Han Pijesak 17, Čemerno, Doboj, Livno, Zenica 18, Novi Grad 19, Banjaluka 18, Višegrad 20, Bileća, Bijeljina 21, Tuzla 22, Gradačac 24, Trebinje 25, Mostar 26 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Zupci, Izačić, Velika Kladuša i Orašje pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvja bez zastoja i posebnih ograničenja, a vozačima se skreće pažnja na moguće odrone na dionicama u usjecima.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Zbog sanacije dionice magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš, te regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja do kraja godine.

U toku je sanacija magistralnog puta Bijeljina-Šepak kroz naselje Janju, kao i magistralnog puta Brčko-Bjeljina u naselju Gredice, gdje se saobraćaj od 7.00 do 17.00 časova odvija usporeno, jednom trakom prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Do kraja septembra izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Gradiška-Čatrnja zbog izgradnje trotoara, te na magistralnom putu Prijedor-Kozorac, u mjestu Orlovci, zbog rekonstrukcije raskrsnice.

Zbog izgradnje cjevovoda, od 7.00 do 16.00 časova saobraćaj se odvija usporeno, uz moguće kratkotrajne zastoje na magistralnom putu Laktaši-Klašnice, u mjestu Jakupovci.

U toku su sanacioni radovi na putnom pravcu Gradiška-Kruškik-Čatrnja, gdje se očekuje usporena vožnja pa se mole vozači za strpljenje.

Saobraćajni režim je, zbog izvođenja radova, izmijenjen na dionici magistalnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3, a predviđeno je da radovi traju do početka novembra.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionicama magistralnog puta Dragotinja-Prijedor i na dionici regionalnog puta Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Zbog rehabilitacije putnog prvca Srbac-Derventa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča, izmijenjen je režim saobraćaja, radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko.

U toku je rekonstrukcija magistralnog puta Brod na Drini-Hum, gdje je do kraja godine izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputa na koridoru Pet ce, od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Rudanka-Doboj.

Po izmijenjenom režimu saobraća se i zbog rekonstrukcije magistralnog puta Gradiška–Nova Topola–Klašnice, te izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova Topola.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška, takođe je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog aktiviranog klizišta, i dalje je u prekidu odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Sela.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na devetom kilometru.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani, te na dionici regionalnog puta Ukrina-Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolazi do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i proširenja kolovozne trake.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

U FBiH u toku su radovi na magistralnim putevima Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor, Ustikolina-Goražde, Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Iz AMS-a podsjećaju da je na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Zbog radova na pružnom prelazu "Ćatići" danas će, od 8.00 do 20.00 časova, za saobraćaj biti zatvorena dionica regionalnog puta Kakanj-Visoko, a saobraćaj će se za vrijeme ove obustave preusmjeravati na auto-put A-1.

U AMS-u napominju da je do 1. oktobra u funkciji i granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila preko pet tona preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom samo u noćnom terminu.

