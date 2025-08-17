logo
Sutra pretežno sunčano, uz podnošljive temperature

Sutra pretežno sunčano, uz podnošljive temperature

Autor Vesna Kerkez
U cijeloj BiH sutra će, nakon umjereno oblačnog jutra, tokom dana biti pretežno sunčano uz prijatne temperature.

18.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na sjeveroistoku i jugu doći će do razvoja oblaka koji će donijeti kišu ili lokalne pljuskove praćene grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, na udare pojačan, u Hercegovini i jak, uglavnom sjevernih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 13 do 19, na jugu do 22 stepena, a najviša dnevna od 25 do 31 stepen Celzijusov.

(Srna)

prognoza vremena

