Vremenska prognoza za danas: Sunčano uz porast temperatura

Danas će biti pretežno sunčano uz prolaznu malu do umjerenu oblačnost i dalji porast temperature.

Vjetar će biti slab do umjeren i promjenljiv ili južnih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 28 do 34 stepena Celzijusova, u višim predjelima od 23.

Prethodna 24 časa nije bilo padavina.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda saopšteno je da je jutros u Srpskoj i FBiH bilo pretežno sunčano vrijeme.

STANJE NA PUTEVIMA

Uslovi za vožnju na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH su povoljni, a iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske skreću pažnju na opasnost od odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke.

Na putevima na kojima su u toku radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj.

Vozačima iz AMS savjetuju opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu.

Zbog radova na dionici magistralnog puta Čelinac - Kotor Varoš, te na dionicama regionalnih puteva Čelinac - Ukrina i Ukrina - Klupe izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Na dionici auto-puta Gradiška - Banjaluka u toku je geodetsko snimanje terena kritičnih tačaka, zbog čega vozačima iz AMS savjetuju dodatni oprez pri vožnji, da vožnju prilagode uslovima na putu i da prate promjenljivu saobraćajnu signalizaciju.

U toku su radovi i na magistralnim putevima Gradiška - Čatrnja, Prijedor - Kozarac i Laktaši - Klašnice, Srbac - Derventa, Donja Bukovica - Vršani, Vršani - Bijeljina, te Dobro Polje - Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Dragotinja - Prijedor i na dionici regionalnog puta Orlovača - Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju ovih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor - Kozarac - Lamovita i Crkvina - Modriča radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva Banjaluka - Prijedor i Vukosavlje - Brčko izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputa na koridoru Pet ce od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka - Doboj.

Zbog radova na magistralnom putu Gradiška - Nova Topola - Klašnice, i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice - Nova Topola izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Radovi se odvijaju i na putnom pravcu granični prelaz Gradiška - Kruškik - Čatrnja, gdje se očekuje usporena vožnja pa iz AMS Srpske mole vozače za strpljenje.

Na magistralnom putu Podromanija - Mokro - Sumbulovac - Rogoušići - Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova, najavljene su povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog klizišta, u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Stari Ugljevik - Glavičice, u mjestu Ugljevik Sela i u funkciji su alternativni putni pravci.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac - Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti veće od 7,5 tona, zbog klizišta.

Zbog klizišta, jednom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor - Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac - Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00-15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Na regionalnom putu Priboj - granica Republike Srpske/FBiH /Šibošnica/, dionica Mačkovac - Piperi, zabranjeno je odvijanje saobraćaja za sva vozila zbog oštećenja mosta u Mačkovcu, te na dionici regionalnog puta Piperi - Glavičice.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever saobraća se preticajnom trakom.

Na području FBiH radovi su u toku na dionici auto-puta Podlugovi - Sarajevo, kao i na magistralnim putevima Semizovac - Olovo, Jablanica - Prozor, Ustikolina - Goražde, Vrhpolje - Ključ i Posušje - granični prelaz Osoje.

Na putnom pravcu Jablanica - Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Zadržavanja na graničnim prelazima su do 30 minuta.

U funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko - Nikšić.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila teža od pet tona najveće dozvoljene mase koja se preusmjeravaju na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na prelaz Rača.