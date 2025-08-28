Sunčano i veoma toplo, na putevima oprez zbog odrona

U BiH će danas biti pretežno sunčano i vrlo toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu od 31 do 36 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Poslije podne u Krajini vjetrovito uz umjereno naoblačenje iz kojeg može pasti po koja kap kiše na zapadu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Maksimalna temperatura vazduha od 31 do 36, u višim predelima od 26 stepeni Celzijusovih.

Vjetar slab do umjeren južnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura izmjerena u 8.00 časova:

Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Kalinovik i Sokolac devet, Gacko, Foča i Rudo 10, Bugojno, Šipovo i Srebrenica 11, Livno 12, Višegrad, Han Pijesak i Čemerno 13, Zenica i Zvornik 14, Bileća i Mrkonjić Grad 15, Sarajevo i Tuzla 16, Novi Grad i Banjaluka 17, Srbac, Bijeljina, Doboj i Prijedor 18, Bihać i Mostar 20, Gradačac 24 stepena Celzijusova.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvja bez zastoja i posebnih ograničenja, a iz Auto-moto saveza /AMS/ skreću pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima.

Na putevima na kojima su u toku radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj.

Zbog radova na dionici magistralnog puta Čelinac - Kotor Varoš, te na dionicama regionalnih puteva Čelinac - Ukrina i Ukrina - Klupe izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Na dionici auto-puta Gradiška - Banjaluka u toku je geodetsko snimanje terena kritičnih tačaka, zbog čega vozačima iz AMS savjetuju dodatni oprez pri vožnji, da vožnju prilagode uslovima na putu i da prate promjenljivu saobraćajnu signalizaciju.

U toku su radovi i na magistralnim putevima Gradiška - Čatrnja, Prijedor - Kozarac i Laktaši - Klašnice, Srbac - Derventa, Donja Bukovica - Vršani, Vršani - Bijeljina, te Dobro Polje - Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Dragotinja - Prijedor i na dionici regionalnog puta Orlovača - Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju ovih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor - Kozarac - Lamovita i Crkvina - Modriča radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva Banjaluka - Prijedor i Vukosavlje - Brčko izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputa na koridoru Pet ce od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka - Doboj.

Zbog radova na magistralnom putu Gradiška - Nova Topola - Klašnice, i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice - Nova Topola izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Radovi se odvijaju i na putnom pravcu granični prelaz Gradiška - Kruškik - Čatrnja, gdje se očekuje usporena vožnja pa iz AMS Srpske mole vozače za strpljenje.

Na magistralnom putu Podromanija - Mokro - Sumbulovac - Rogoušići - Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova, najavljene su povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog odrona, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić - Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno jednom trakom.

Zbog klizišta, u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Stari Ugljevik - Glavičice, u mjestu Ugljevik Sela i u funkciji su alternativni putni pravci.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac - Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti veće od 7,5 tona, zbog klizišta.

Zbog klizišta, jednom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor - Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac - Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00-15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Na regionalnom putu Priboj - granica Republike Srpske/FBiH /Šibošnica/, dionica Mačkovac - Piperi, zabranjeno je odvijanje saobraćaja za sva vozila zbog oštećenja mosta u Mačkovcu, te na dionici regionalnog puta Piperi - Glavičice.

Na području FBiH radovi su u toku na dionici auto-puta Podlugovi - Sarajevo, kao i na magistralnim putevima Semizovac - Olovo, Jablanica - Prozor i Posušje - granični prelaz Osoje.

Na putnom pravcu Jablanica - Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Zadržavanja na graničnim prelazima nisu duža od 30 minuta.

U funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko - Nikšić.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila teža od pet tona najveće dozvoljene mase koja se preusmjeravaju na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na prelaz Rača.

