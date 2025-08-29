logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pomoćnik ministra za veterinarstvo RS: Nema opasnosti od širenja antraksa u Republiku Srpsku

Pomoćnik ministra za veterinarstvo RS: Nema opasnosti od širenja antraksa u Republiku Srpsku

Autor Dušan Volaš
0

Nema opasnosti od širenja antraksa u Srpsku iz Hrvatske i FBiH, gdje je potvrđeno prisustvo ove bolesti, ali farmeri i nadležne službe treba da se odgovorno ponašaju da bi se zaštitilo zdravlje životinja, izjavio je pomoćnik ministra za veterinarstvo RS Negoslav Lukić.

Nema opasnosti od širenja antraksa u Republiku Srpsku Izvor: Shutterstock

Lukić je naveo da je antraks registrovan na području federalne opštine Grahovo, koja graniči sa antraksnim distriktom u Hrvatskoj, gdje se pojavio prije dva mjeseca.

"Očigledno je riječ o povezanim slučajevima", rekao je Lukić.

On je ponovo ukazao na važnost vakcinacije, ali i na strogu kontrolu prometa životinja.

"Ukoliko dođe do naglog uginuća životinja sa karakterističnim simptomima antraksa, kao što je tamni iscjedak iz nosa, da se leševi ne otvaraju, jer tako može doći do kontaminacije tla. Odmah treba obavijestiti nadležnu veterinarsku organizaciju i inspekciju koja će poduzeti sve potrebne mjere", poručio je Lukić.

Lukić je objasnio da je antraks teška zarazna bolest koju izaziva bakterija bacilus antracis koja stvara spore kojima se kontaminira zemljište i u kojem spore ostaju po nekoliko desetina godina.

"Zato je ova bolest uglavnom vezana za određena područja, a životinje se zaraze konzumacijom hrane, odnosno ispašom se unose spore u organizam i dolazi do oboljenja", dodao je Lukić.

On je naveo da su zato najviše pogođena goveda, ovce, koze, jelenska divljač i ostali divlji preživari jer pasu travu.

"Spore su veoma otporne na visoku temperaturu vazduha, hladnoću i dezinfekciona sredstva", pojasnio je Lukić.

On je podsjetio da u Republici Srpskoj postoje antraksni distrikti - plato Manjače, područje Romanije i Hercegovine, gdje se sprovode mjere preventivne vakcinacije.

"Vakcinacija je besplatna za farmere. Ministarstvo poljoprivrede izdvaja značajna sredstva da se obezbijedi vakcina i da veterinarsjke organizacije sprovedu vakcinaciju, jer je to jedini garant da ćemo zaštiti životinje", naglasio je Lukić.

Posljednji slučaj antraksa u Srpskoj zabilježen je prošle godine na području Romanije kada su dvije ovce uginule.

SRNA

Možda će vas zanimati

Tagovi

antraks

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ