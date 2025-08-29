Pomoćnik ministra za veterinarstvo RS: Nema opasnosti od širenja antraksa u Republiku Srpsku

Nema opasnosti od širenja antraksa u Srpsku iz Hrvatske i FBiH, gdje je potvrđeno prisustvo ove bolesti, ali farmeri i nadležne službe treba da se odgovorno ponašaju da bi se zaštitilo zdravlje životinja, izjavio je pomoćnik ministra za veterinarstvo RS Negoslav Lukić.

Izvor: Shutterstock

Lukić je naveo da je antraks registrovan na području federalne opštine Grahovo, koja graniči sa antraksnim distriktom u Hrvatskoj, gdje se pojavio prije dva mjeseca.

"Očigledno je riječ o povezanim slučajevima", rekao je Lukić.

On je ponovo ukazao na važnost vakcinacije, ali i na strogu kontrolu prometa životinja.

"Ukoliko dođe do naglog uginuća životinja sa karakterističnim simptomima antraksa, kao što je tamni iscjedak iz nosa, da se leševi ne otvaraju, jer tako može doći do kontaminacije tla. Odmah treba obavijestiti nadležnu veterinarsku organizaciju i inspekciju koja će poduzeti sve potrebne mjere", poručio je Lukić.

Lukić je objasnio da je antraks teška zarazna bolest koju izaziva bakterija bacilus antracis koja stvara spore kojima se kontaminira zemljište i u kojem spore ostaju po nekoliko desetina godina.

"Zato je ova bolest uglavnom vezana za određena područja, a životinje se zaraze konzumacijom hrane, odnosno ispašom se unose spore u organizam i dolazi do oboljenja", dodao je Lukić.

On je naveo da su zato najviše pogođena goveda, ovce, koze, jelenska divljač i ostali divlji preživari jer pasu travu.

"Spore su veoma otporne na visoku temperaturu vazduha, hladnoću i dezinfekciona sredstva", pojasnio je Lukić.

On je podsjetio da u Republici Srpskoj postoje antraksni distrikti - plato Manjače, područje Romanije i Hercegovine, gdje se sprovode mjere preventivne vakcinacije.

"Vakcinacija je besplatna za farmere. Ministarstvo poljoprivrede izdvaja značajna sredstva da se obezbijedi vakcina i da veterinarsjke organizacije sprovedu vakcinaciju, jer je to jedini garant da ćemo zaštiti životinje", naglasio je Lukić.

Posljednji slučaj antraksa u Srpskoj zabilježen je prošle godine na području Romanije kada su dvije ovce uginule.

