Danas promjenljivo i nestabilno vrijeme

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas se očekuje promjenljivo, nestabilno i svježije vrijeme.

Izvor: Shutterstock

Veći dio dana biće promjenljivo do pretežno oblačno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, a mjestimično se očekuju i jači pljuskovi, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Lokalno su moguće nepogode sa obilnijim padavinama u kratkom periodu, naročito na jugu, uz jak vjetar i pojavu grada.

Tokom dana biće i sunčanih intervala. Uveče i u toku naredne noći zadržaće se oblačno vrijeme uz lokalnu kišu ili pljusak, dok će na jugu doći do djelimičnog razvedravanja.

Duvaće slab do umjeren vjetar, a pri jačim pljuskovima povremeno pojačan, dok će na jugu veći dio dana biti umjeren, povremeno jak južnog smjera.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Sokolac 16, Livno 17, Banjaluka, Mostar, Prijedor i Trebinje 18, Sarajevo 20, Bijeljina i Tuzla 21 i Gradačac 24 stepena Celzijusova.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su jutros mjestimično vlažni, a potreban je dodatni oprez na dionicama u usjecima zbog odrona, posebno na području Kneževa.

Na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog aktiviranog klizišta, i dalje je u prekidu odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Sela. U funkciji su alternativni putni pravci, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na 9-tom kilometru.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu R-476 Ukrina-Gornja Vijaka.

Radovi su aktuelni na dionici autoputa A1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima: Semizovac-Olovo i Jablanica-Prozor.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

U funkciji je i granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, koja se preusmjeravaju se na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila za vikend mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak samo u noćnom terminu.

(Srna/MONDO)