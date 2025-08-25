Danas sunčano i toplo temperatura do 26 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti pretežno sunčano i prijatno toplo, a poslije podne razvoj oblaka na jugoistoku samo ponegdje mogu donijeti kratkotrajnu kišu.

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda saopšteno je da će maksimalna temperatura vazduha od 23 do 26 stepeni Celzijusovih, na jugu do 29, u višim predjelima od 19.

Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutro je bilo pretežno vedro i hladno. Oko rijeka i po kotlinama prolazna magle. Vjetar je slab i promjenljiv ili je tiho bez vetra.

Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Drinić i Šipovo šest, Han Pijesak osam, Sokolac i Zenica devet, Prijedor 10, Sarajevo, Kneževo, Srebrenica, Banjaluka i Doboj 11, Foča 12, Zvornik, i Bijeljina i Rudo 13, Bileća 17, Trebinje 18, Mostar 20 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Prohodnost većine puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH zadovoljavajuća, saobraćaj se odvija bez posebnih ograničenja i zastoja, osim na dionicama gdje su u toku radovi i gdje su mogući kratkotrajni zastoji ili usporeno odvijanje saobraćaja.

Mjestimična magala smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, kao i u višim predjelima, a vozačima iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na putevima.

Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Velika Kladuša i Izačić.

Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava Frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog radova na dionici magistralnog puta Čelinac - Kotor Varoš, te na dionicama regionalnih puteva Čelinac - Ukrina i Ukrina - Klupe izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

U toku su radovi i na magistralnim putevima Gradiška - Čatrnja, Prijedor - Kozarac i Laktaši - Klašnice, Srbac - Derventa, Donja Bukovica - Vršani, Vršani - Bijeljina, te Dobro Polje - Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Dragotinja - Prijedor i na dionici regionalnog puta Orlovača - Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor - Kozarac - Lamovita i Crkvina - Modriča radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva Banjaluka - Prijedor i Vukosavlje - Brčko izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputa na koridoru Pet ce od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka - Doboj.

Zbog radova na magistralnom putu Gradiška - Nova Topola - Klašnice, i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice - Nova Topola izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Radovi se odvijaju i na putnom pravcu granični prelaz Gradiška - Kruškik - Čatrnja, gdje se očekuje usporena vožnja pa iz AMS Srpske mole vozače za strpljenje.

Na magistralnom putu Podromanija - Mokro - Sumbulovac - Rogoušići - Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova, najavljene su povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog klizišta, u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Stari Ugljevik - Glavičice, u mjestu Ugljevik Sela i u funkciji su alternativni putni pravci.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac - Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti veće od 7,5 tona, zbog klizišta.

Zbog klizišta, jednom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor - Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac - Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00-15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Na regionalnom putu Priboj - granica Republike Srpske/FBiH /Šibošnica/, dionica Mačkovac - Piperi, zabranjeno je odvijanje saobraćaja za sva vozila zbog oštećenja mosta u Mačkovcu, te na dionici regionalnog puta Piperi - Glavičice.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever saobraća se preticajnom trakom.

Na području FBiH radovi su u toku na dionici auto-puta Podlugovi - Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Semizovac - Olovo, Jablanica - Prozor, Ustikolina - Goražde i Vrhpolje - Ključ.

Na putnom pravcu Jablanica - Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

U funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko - Nikšić.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila teža od pet tona najveće dozvoljene mase koja se preusmjeravaju na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na prelaz Rača.

