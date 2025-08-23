Prognoza: Sunčano uz promjenljivu oblačnost, ponegdje i kiša

U BiH danas se očekuje toplo vrijeme uz sunčane periode i promjenljivu oblačnost, te dnevnu temperaturu vazduha do 28 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Jutro je svježe i uglavnom sunčano, na krajnjem zapadu i sjeveru Hercegovine oblačno. Lokalno uz rijeke i po kotlinama ima prolazne jutarnje magle, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće ugodno toplo uz sunčane periode i promjenljivu oblačnost, dok se u Hercegovini očekuje razvoj oblačnosti i prolazna kiša ili pljusak.

Uveče i naredne noći pretežno oblačno, ponegdje na sjeveru i zapadu moguća je prolazna kiša, dok će u Hercegovini biti vedro.

Maksimalna temperatura vazduha od 23 do 28, u višim predjelima 18 stepeni Celzijusovih.

Vjetar slab do umjeren, uveče u Posavini povremeno i pojačan sjevernih smjerova.

STANJE NA PUTEVIMA

Kolovozi su jutros klizavi u većini krajeva u Federaciji BiH i u Donjem Podrinju, a u ostalim krajevima Republike Srpske su pretežno suvi, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Potrebna je opreznija vožnja i zbog mogućih odrona.

U toku su radovi na magistralnim putevima Čelinac-Kotor Varoš, Gradiška-Čatrnja, Prijedor jedan-Kozarac, Laktaši-Klašnice.

Radovi se odvijaju i na putnom pravcu granični prelaz Gradiška-Kruškik-Čatrnja, gdje se očekuje usporena vožnja pa iz AMS Srpske mole vozače za strpljenje.

Na magistralnom putu M-I 114 Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu R-459 Stari Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Sela i u funkciji su alternativni putni pravci.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na 9-tom kilometru.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00-15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever saobraća se preticajnom trakom.

Radovi su aktuelni i na magistralnim putveima: Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor /Mirci/, Ustikolina-Goražde /Mravinjac/ i Vrhpolje-Ključ.

Na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina i Orašje pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz BiH, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja, trenutno nisu duža od 20 do 30 minuta.

U funkciji je i prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase koja se preusmjeravaju na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na prelaz Rača.