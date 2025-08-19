Danas sunčano uz prolaznu oblačnost

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti pretežno sunčano i toplije, uz prolaznu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na jugu se tokom poslije podneva očekuje razvoj oblačnosti koji samo ponegdje može donijeti kratkotrajnu kišu.

Maksimalna temperatura vazduha od 27 do 33, u višim predjelima od 23 stepena Celzijusova.

Vjetar slab do umeren i promenljiv ili sjevernih smjerova, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros je pretežno sunčano i svježe, na istoku uz malu oblačnost, dok na jugoistoku oko rijeka ponegdje ima magle.

Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Drinić, Ribnik, Sokolac i Šipovo 10, Han Pijesak 11, Kneževo, Mrkonjić Grad, Čemerno, Drvar i Livno 12, Gacko, Novi Grad, Foča, Rudo i Bihać 13, Višegrad, Prijedor i Zenica 14, Doboj i Sarajevo 15, Banjaluka, Zvornik i Tuzla 16, Mrakovica 17, Bijeljina i Bileća 19, Trebinje 21, te Mostar 22 stepena Celzijusova.

Stanje na putevima

Saobraćaj se u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija nesmetano, bez zastoja i posebnih ograničenja, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke treba biti oprezan zbog opasnosti od odrona, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Od 15.00 do 2.00 časa doći će do privremene obustave saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Doboj, u Ulici Bože Tatarevića zbog održavanja tradicionalnog prnjavorskog vašara.

Zbog obilježavanja i proslave slave opštine Rogatica od 14.00 časova do 2.00 časa doći će do obustave saobraćaja, osim vozila hitnih službi, na magistralnom putu Podromanija-Rogatica-Ustiprača, na dijelu Ulice Srpske sloge, od raskrsnice kod Doma za starija lica "Sunce" do raskrsnice Razvojne banke", a za to vrijeme saobraćaj će biti preusmjeren na alternativnim ulicama Đenerala Draže i Serdar Janka.

Izmijenjen režim saobraća zbog sanacije na dionici magistralnog puta Čelinac - Kotor Varoš, na regionalnom pravcu Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, te na magistralnom putu Gradiška-Čatrnja zbog izgradnje trotoara, kao i na magistralnom pravcu Prijedor jedan-Kozarac, u naselju Orlovci, zbog rekonstrukcije raskrsnice.

Na dionici auto-puta Gradiška-Banjaluka u toku je geodetsko snimanje terena kritičnih tačaka, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez pri vožnji.

Na regionalnom putu Razboj-Rudanka, na lokaciji prevoj LJeskove vode, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno zbog radova, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Izmijenjen režim saobraća zbog sanacije na dionici magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš, na regionalnom pravcu Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, te na magistralnom putu Gradiška-Čatrnja zbog izgradnje trotoara, kao i na magistralnom pravcu Prijedor jedan - Kozarac, u naselju Orlovci, zbog rekonstrukcije raskrsnice.

Zbog radova je izmijenjen režim saobraćaja na dionici magistalnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3, na dionicama magistralnog puta Dragotinja-Prijedor i na dionici regionalnog puta Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih pravaca i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na magistralnom putu Srbac-Derventa izmijenjen je režim saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji kolovoza, te na dionici Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/ zbog rekonstrukcije magistralnog puta.

Radi uključivanja i isključivanja sa terena mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko izmijenjen je režim saobraćaj na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča jedan.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na magistralnom putu Rudanka-Doboj radi uključivanja i isključivanja sa terena mehanizacije koja je angažovana na izgradnji koridora "Pet ce" od mosta Rudanka, /uključujući most/ do tunela Putnikovo brdo dva.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se do kraja godine odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom, uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Zbog izvođenja radova na rehabilitaciji magistralnog puta Gradiška - Nova Topola - Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice jedan - Nova Topola izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, kao i zbog radova na izgradnji kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška - Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

Od 7.00 do 17.00 časova saobraćaj će se zbog sanacije puta odvijati jednom kolovoznom trakom na magistralnom putu Bijeljina-Šepak kroz naselje Janju, kao i na magistralnom putu Brčko-Bijeljina u naselju Gredice.

Zbog sanacije, usporen je saobraćaj i na pravcu granični prelaz Gradiška-Kruškik-Čatrnja, kao i na magistralnom putu Laktaši-Klašnice, u mjestu Jakupovci, od 7.00 do 16.00 časova, uz moguće kratkotrajne zastoje.

Petominutne obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova zbog bušačko-minerskih radova biće na snazi na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, na kamenolomu Han Derventa", opština Pale, te na Magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići.

Na magistralnom putu Ustiprača-Novo Goražde na snazi su povremene polučasovne obustave saobraćaja radnim danom od 8.00 do 15.00 časova radi deminiranja na zadatku "Gajevi dva", opština Novo Goražde.

U FBiH zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici auto-puta Podlugovi - Sarajevo sjever saobraća se preticajnom trakom.

Zbog izvođenja završnih radova danas i sutra od 8.00 do 18.00 časova obustavlja se saobraćaj na regionalnom putu Gračanica - Srnice, a za to vrijeme sva vozila koriste put preko Srebrenika.

Radovi su aktuelni i na magistralnim pravcima Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor /Mirci/, Ustikolina-Goražde /Mravinjac/, Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić pojačana je frekvencija vozila na izlasku iz BiH, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja.

(Srna/MONDO)