Prognoza: Pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen

Danas se očekuje pretežno sunčano i toplije vrijeme.

Izvor: Profimeda

Maksimalna temperatura vazduha biće od 26 do 31, u višim predjelima od 21 stepen Celzijusov, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab vjetar zapadni ili promjenljiv.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava pretežno sunčano, a po kotlinama i uz riječne tokove ima magle.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj je jutros otežan na značajnijim putnim pravcima u Reublici Srpskoj i Federaciji BiH zbog štrajka prevoznika koji teretnim vozilima blokraju saobraćaj, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Srpske.

Kako su ranije objavili, autobuse i putnička vozila propuštaće da se kreću nesmetano, a iz AMS su naveli da će o promjenama obavještavati javnost, a vozači se o svemu mogu informisati i na sajtu Saveza.

Zbog najavljenih događaja, može se očekivati sporije kretanje vozila u saobraćaju putničkih vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja, prilagođena uslovima na putu.

Izmjene u odvijanju saobraćaja, zbog radova, aktuelne su na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Gradiška-Čatrnja, na području Prijedora, zatim Dobro Polje-Miljevina, Bijeljina-Vršani, Srbac-Derventa, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje, te Gradiška–Nova Topola–Klašnice.

Na dionici auto-puta Gradiška-Banjaluka u toku je geodetsko snimanje terena kritičnih tačaka, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez pri vožnji, da vožnju prilagode uslovima na putu i da prate promjenljivu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puteva izmjene u saobraćaju su na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari preko prevoja LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Rudanka-Doboj.

Privremene obustave saobraćaje, zbog deminiranja, aktuelne su na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, kamenolom "Han Derventa" u opštini Pale, zatim na putnom pravcu Ustiprača–Novo Goražde, te Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići.

Usporeno, jednom trakom, zbog odrona, vozi se na regionalnom putu Bušletić-Zelinja u mjestu Donja Paležnica, a zbog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Do povremenih zastoja dolazi i na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a na putnom pravcu Prnjavor-Ukrina u Vijačanima iz istog razloga jednom trakom vozi se 50 metara.

U Federaciji BiH radovi su aktuelni na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putnim pravcima Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor u mjestu Mirci i Posušje-granični prelaz Osoje.

SRNA