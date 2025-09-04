Danas sunčano i promjenljivo, mogući prolazni pljuskovi

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje sunčano i toplo vrijeme, samo su u Hercegovini mogući prolazna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Izvor: Dušan Volaš

Maksimalna temperatura vazduha od 25 do 31, u višim predjelima od 20 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, u Hercegovini na udare pojačan, sjevernih smjerova.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. Kiša je ponegdje padala u centralnim i sjevernim područjima.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Gacko i Drinić 11, Čemerno 12, Bileća, Kalinovik i Bihać 13, Sokolac, Mrkonjić Grad, Kneževo, Šipovo i Ribnik 14, Prijedor i Han Pijesak 15, Banjaluka, Foča, Novi Grad, Srebrenica i Rudo 16, Doboj, Trebinje, Višegrad, Srbac, Sarajevo i Zenica 17, Tuzla 18, Zvornik 19, Bijeljina 20 i Mostar 21 stepen Celzijusov.

Stanje na putevima

Saobraćaj se u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija nesmetano, a zadržavanja za putnička vozila na graničnim prelazima nisu duža od 30 minuta, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

U istočnim krajevima kolovozi su jutros mjestimično mokri i klizavi, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke postoji opasnost od odrona.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj.

Izmjene u odvijanju saobraćaja, zbog radova, aktuelne su na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Gradiška-Čatrnja, na području Prijedora, zatim Dobro Polje-Miljevina, Bijeljina-Vršani, Srbac-Derventa, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje, te Gradiška–Nova Topola–Klašnice.

Na dionici auto-puta Gradiška-Banjaluka u toku je geodetsko snimanje terena kritičnih tačaka, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez pri vožnji, da vožnju prilagode uslovima na putu i da prate promjenljivu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puteva izmjene u saobraćaju su na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari preko prevoja LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Rudanka-Doboj.

Privremene obustave saobraćaje, zbog deminiranja, aktuelne su na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, kamenolom "Han Derventa" u opštini Pale, zatim na putnom pravcu Ustiprača–Novo Goražde, te Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići.

Usporeno, jednom trakom, zbog odrona, vozi se na regionalnom putu Bušletić-Zelinja u mjestu Donja Paležnica, a zbog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Do povremenih zastoja dolazi i na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a na putnom pravcu Prnjavor-Ukrina u Vijačanima iz istog razloga jednom trakom vozi se 50 metara.

U Federaciji BiH radovi su aktuelni na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putnim pravcima Semizovac-Olovo i Jablanica-Prozor.

Kada je riječ o prelasku granice, U funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić, a granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do tri i po tone.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, pa se ta teretna vozila preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.

(Srna/MONDO)