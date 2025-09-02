logo
Vremenska prognoza: Prije podne sunčano, uveče pljuskovi sa grmljavinom

Vremenska prognoza: Prije podne sunčano, uveče pljuskovi sa grmljavinom

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti pretežno sunčano u prvom dijelu dana, nakon čega se sa zapada očekuje naoblačenje sa kišom i pljuskovima.

Vremenska prognoza u BiH Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Poslije podne biće umjereno do pretežno oblačno i povremeno vjetrovito uz postojanje mogućnosti za po koju kap kiše u Krajini, saopšteno je iz Hidrometeorloškog zavoda Republike Srpske.

Uveče će na zapadu početi kiša i pljuskovi sa grmljavinom, a padavine će se tokom noći premještati ka jugu, zatim i sjeveru i istoku.

Vjetar slab, poslije podne umjeren, ponegdje na zapadu i jak, jugozapadni.

Maksimalna temperatura vazduha od 28 stepeni na zapadu do 35 stepeni na istoku.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros je pretežno vedro vrijeme, a po kotlinama u centrlanim i istočnim krajevima ima magle, podaci su Federalnog hidrometeorloškog zavoda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac i Gacko osam, Kalinovik devet, Šipovo 10, Rudo i Han Pijesak 11, Ribnik i Srebrenica 12, Bileća, Višegrad, Mrkonjić Grad i Foča i Zenica 13, Kneževo i Novi Grad 14, Banjaluka, Tuzla i Prijedor 15, Zvornik, Srbac i Sarajevo 16, Doboj, Bihać i Trebinje 17, Bijeljina i Mostar 18 stepeni Celzijusa.

(Srna/MONDO)

