Danas nestabilno vrijeme, kiša u većini predjela

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti nestabilno vrijeme, promjenljivo oblačno s kišom, koja će početi već od jutra na zapadu i širiće se ka sjeveru i istoku.

Izvor: Dušan Volaš, MONDO

Oko sredine dana doći će do djelimičnog razvedravanja i biće prijatno toplo. Novo jače naoblačenje donijeće kišu i pljuskove s grmljavinom, prvo na zapadu i premještaće se dalje ka svim predjelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najmanje padavina očekuje se na jugoistoku i jugu, gdje će biti i najtoplije. Uveče prestanak padavina, uz postepeno razvedravanje i sve hladnije u svim krajevima.

Vjetar slab do umjeren, na jugozapadu tokom jutra na udare i jak, južnih smjerova. U nastavku dana vjetar će oslabiti u Krajini.

Maksimalna temperatura vazduha od 22 do 28, u višim predjelima od 18 stepeni Celzijusovih.

Minimalna temperatura vazduha biće uveče od 11 do 17, u višim predjelima od sedam stepeni Celzijusovih.

Jutros je u BiH pretežno oblačno vrijeme, a u većem dijelu su zabilježeni lokalni pljuskovi, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Sokolac 10, Gacko 11, Bugojno 13, Bileća, Kneževo, Kalinovik, Han Pijesak, Čemerno, Rudo, Zenica 14, Foča, Mrkonjić Grad, Jajce, Sarajevo, Srebrenica 15, Višegrad, Ribnik, Tuzla 16, Prijedor, Sanski Most, Trebinje, Novi Grad 17, Mrakovica, Bijeljina, Mostar 18, Banjaluka, Srbac 19, Gradačac 20 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se jutros odvija redovno, po suvim i mjestimično mokrim kolovozima, dok se na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, vozačima skreće pažnja na opasnost od odrona.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Zbog uređenja razdjelnog pojasa, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

U toku je sanacija magistralnog puta Bijeljina-Šepak i Rača-Bijeljina, na obilaznici oko grada Bijeljina. Radovi se izvode od 7.00 do 17.00 časova, zbog čega će se saobraćaj odvijati usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Na dionici puta Bileća-Deleuša, saobraćaj se, zbog presvlačenja kolovoza, odvija usporeno, uz kratkotrajne zastoje.

Saobraćaj se odvija usporeno, uz kratkotrajne zastoje, na magistralnom putu Gacko-Foča u mjestu Sastavci, zbog sanacije kolovoza.

Zbog sanacionih radova na dionici magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš, te regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Izmijenjen je režim saobraćaja i zbog izgradnje trotoara uz magistralni put Gradiška-Čatrnja, a predviđeno je da radovi traju do kraja septembra.

Zbog rekonstrukcije raskrsnice, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Prijedor-Kozarac, u naselju Orlovci. Za vrijeme radova, saobraćaj će se odvijati naizmjenično, jednom trakom.

Na dionici magistpalnog puta Dobro Polje-Miljevina, na lokalitetu male hidroelektrane B-3, izmijenjen je režim saobraćaja zbog izvođenja radova.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionicama magistralnog puta Dragotinja-Prijedor i Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta Brod na Drini-Hum, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Na magistralnom putu Srbac-Derventa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog rehabilitacije puta.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj, izmijenjen je režim saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva Banjaluka-Prijedor, Vukosavlje-Brčko i Koridora Pet ce.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Razboj-Rudanka, na lokaciji prevoj LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Gradiška–Nova Topola–Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova Topola izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog pojave odrona, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi i na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnim putevima Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani, te Ukrina-Gornja Vijaka.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem M-18 Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

U FBiH u toku su radovi na sanaciji mosta na dionicama magistralnih puteva Konjic-Jablanica i Semizovac-Olovo. Na mjestima radova postavljeni su semafori, pa se saobraćaj odvija naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog izgradnje bukobrana na dionici autoputa Podlugovi-Sarajevo sjever saobraćaj se odvija preticajnom trakom.

Radovi su aktuelni i na dvije lokacije magistralnog puta Jablanica-Prozor, kao i na putnom pravcu Jajce-Crna Rijeka.

Iz AMS-a podsjećaju da je na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

U funkciji je i granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase i takva vozila se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom samo u noćnom terminu.

(Srna/MONDO)