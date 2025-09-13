Sunčana subota je pred nama, uveče naoblačenje

U cijeloj BiH veći dio dana biće pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i toplije, uveče će doći do naoblačenja sa zapada, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Poslije podne od jugozapada ka istoku očekuje se umjeren razvoj oblačnosti. Uveče će doći do naoblačenja od jugozapada, prvo u Krajini, do narednog jutra u svim krajevima, dok se u Krajini očekuje kiša.

Vjetar slab do umjeren promjenljiv ili južnih smjerova.

Maksimalna temperatura vazduha od 26 do 31, u višim predjelima od 21 stepen Celzijusov.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva odvija redovno, po pretežno suvim kolovozima.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske vozačima skreću pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima, a u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj.

Zbog uređenja razdjelnog pojasa, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

U toku je sanacija magistralnog puta Bijeljina-Šepak i Rača-Bijeljina, na obilaznici oko grada Bijeljina. Radovi se izvode od 7.00 do 17.00 časova, zbog čega će se saobraćaj odvijati usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Na putu Bileća-Deleuša, zbog presvlačenja kolovoza, saobraćaj se odvija usporeno, uz kratkotrajne zastoje do 30 minuta.

Na magistralnom putu Gacko-Foča u mjestu Sastavci, zbog sanacije kolovoza saobraćaj se odvija usporeno, uz kratkotrajne zastoje do 30 minuta.

Zbog sanacije magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš, te dionica regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Režim saobraćaja izmijenjen je zbog izgradnje trotoara na magistralnom putu Gradiška-Čatrnja, dok je zbog rekonstrukcije raskrsnice, izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Prijedor-Kozarac, u naselju Orlovci.

Zbog radova je izmijenjen režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3, a predviđeno je da radovi traju do početka novembra.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionicama magistralnog puta Dragotinja-Prijedor i regionalnog puta Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Saobraćajni režim izmijenjen je i na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog rehabilitacije puta.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj, saobraćajni režim je izmijenjen zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva Banjaluka-Prijedor, Vukosavlje-Brčko i dionice Koridora Pet ce od mosta Rudanka do tinela Putnikovo brdo.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta Brod na Drini-Hum izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

U toku je rehabilitacija magistralnog puta Gradiška–Nova Topola–Klašnice i izgradnja tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova Topola, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Saobraćajni režim je izmijenjen i zbog izgradnje kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na 9-tom kilometru.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnim putevima Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani i Ukrina-Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i proširenja kolovozne trake.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

U FBiH za danas su navljeni radovi na pružnom prelazu "Banjer", zbog čega će od 8.00 do 20.00 časova biti obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Visoko-Podlugovi.

U toku je sanacija mosta na dionicama magistralnih puteva Konjic-Jablanica i Semizovac-Olovo. Na mjestima radova postavljeni su semafori, pa se saobraćaj odvija naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog izvođenje bukobrana na dionici autoputa Podlugovi-Sarajevo sjever saobraćaj se odvija preticajnom trakom.

Radovi su aktuelni i na dvije lokacije magistralnog puta Jablanica-Prozor, kao i na putnom pravcu Jajce-Crna Rijeka.

Iz AMS-a podsjećaju da je na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.

U funkciji je i granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić do početka oktobra.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase i takva vozila se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom samo u noćnom terminu.

(Srna)