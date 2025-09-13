Sunčana subota je pred nama, uveče naoblačenje

U cijeloj BiH veći dio dana biće pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i toplije, uveče će doći do naoblačenja sa zapada, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Poslije podne od jugozapada ka istoku očekuje se umjeren razvoj oblačnosti. Uveče će doći do naoblačenja od jugozapada, prvo u Krajini, do narednog jutra u svim krajevima, dok se u Krajini očekuje kiša.
Vjetar slab do umjeren promjenljiv ili južnih smjerova.
Maksimalna temperatura vazduha od 26 do 31, u višim predjelima od 21 stepen Celzijusov.
Stanje na putevima
Saobraćaj se na većini puteva odvija redovno, po pretežno suvim kolovozima.
Iz Auto-moto saveza Republike Srpske vozačima skreću pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima, a u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle.
Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj.
Zbog uređenja razdjelnog pojasa, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.
U toku je sanacija magistralnog puta Bijeljina-Šepak i Rača-Bijeljina, na obilaznici oko grada Bijeljina. Radovi se izvode od 7.00 do 17.00 časova, zbog čega će se saobraćaj odvijati usporeno, jednom saobraćajnom trakom.
Na putu Bileća-Deleuša, zbog presvlačenja kolovoza, saobraćaj se odvija usporeno, uz kratkotrajne zastoje do 30 minuta.
Na magistralnom putu Gacko-Foča u mjestu Sastavci, zbog sanacije kolovoza saobraćaj se odvija usporeno, uz kratkotrajne zastoje do 30 minuta.
Zbog sanacije magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš, te dionica regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.
Režim saobraćaja izmijenjen je zbog izgradnje trotoara na magistralnom putu Gradiška-Čatrnja, dok je zbog rekonstrukcije raskrsnice, izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Prijedor-Kozarac, u naselju Orlovci.
Zbog radova je izmijenjen režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3, a predviđeno je da radovi traju do početka novembra.
Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionicama magistralnog puta Dragotinja-Prijedor i regionalnog puta Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.
Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.
Saobraćajni režim izmijenjen je i na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog rehabilitacije puta.
Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj, saobraćajni režim je izmijenjen zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva Banjaluka-Prijedor, Vukosavlje-Brčko i dionice Koridora Pet ce od mosta Rudanka do tinela Putnikovo brdo.
Zbog rekonstrukcije magistralnog puta Brod na Drini-Hum izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.
U toku je rehabilitacija magistralnog puta Gradiška–Nova Topola–Klašnice i izgradnja tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova Topola, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.
Saobraćajni režim je izmijenjen i zbog izgradnje kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.
Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina zbog sanacije klizišta.
Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na 9-tom kilometru.
Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnim putevima Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani i Ukrina-Gornja Vijaka.
Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i proširenja kolovozne trake.
Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.
Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.
U FBiH za danas su navljeni radovi na pružnom prelazu "Banjer", zbog čega će od 8.00 do 20.00 časova biti obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Visoko-Podlugovi.
U toku je sanacija mosta na dionicama magistralnih puteva Konjic-Jablanica i Semizovac-Olovo. Na mjestima radova postavljeni su semafori, pa se saobraćaj odvija naizmjeničnim propuštanjem vozila.
Zbog izvođenje bukobrana na dionici autoputa Podlugovi-Sarajevo sjever saobraćaj se odvija preticajnom trakom.
Radovi su aktuelni i na dvije lokacije magistralnog puta Jablanica-Prozor, kao i na putnom pravcu Jajce-Crna Rijeka.
Iz AMS-a podsjećaju da je na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.
Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.
U funkciji je i granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić do početka oktobra.
Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.
Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase i takva vozila se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.
Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom samo u noćnom terminu.
(Srna)