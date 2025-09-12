logo
Informacija za vozače: Rušenje stabla obustavlja saobraćaj u banjalučkom naselju

Informacija za vozače: Rušenje stabla obustavlja saobraćaj u banjalučkom naselju

Autor Dušan Volaš
0

Zbog radova na uklanjanju i orezivanju velikog stabla, u subotu, 13. septembra, biće obustavljen saobraćaj u MZ Obilićevo.

Informacija za vozače: Rušenje stabla obustavlja saobraćaj preko Gradskog mosta Izvor: Dragana Božić/MONDO

Obustava će trajati od 7.00 do 9.00 časova i obuhvatiće jednu saobraćajnu traku u Ulici cara Lazara – od kružnog toka kod Ulice Mirka Kovačevića do Gradskog mosta, preko Gradskog mosta, te u Ulici Patre, od Gradskog mosta do kružnog toka, najavljeno je iz Gradske uprave.

Tokom obustave, saobraćaj će regulisati pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Mole se vozači za oprez i razumijevanje.

Banjaluka

