Gužve na graničnim prelazima: Čeka se na izlazu iz BiH

Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Velika Kladuša i Izačić pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

U funkciji je i granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić, do 1. oktobra.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila preko pet tona preusmjeravaju se na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

