Radovi pri kraju: Raskrsnica Banjaluka–Prijedor uskoro spremna

Rekonstrukcija raskrsnice magistralnog puta Banjaluka-Prijedor i Omladinske ulice u tom gradu treba da bude završena u narednih 15 do 20 dana, prilično prije ugovorenog roka, najavio je vršilac dužnosti direktora preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković.

Izvor: Snežana Tasić, Srna

"Danas se polaže drugi sloj bitumenizovanog nosivog sloja asfalta, a na njega ide još jedan sloj koji bi trebao da bude položen sutra, čime bi bili završeni svi asfaltni slojevi", izjavio je novinarima Janković, koji je danas posjetio lokaciju radova na jednoj od najfrekventnijih raskrsnica u Prijedoru.

On je potvrdio da je ugovorena vrijednost radova sa izvođačem "Fortis grupom" 935.000 maraka.

"Riječ je o bezbjednoj raskrsnici gdje smo izvršili kanalisanje saobraćajnih tokova, uredili smo pješačke staze i semaforizaciju. Imaćemo sigurnu raskrsnicu za sve učesnike u saobraćaju", naglasio je Janković.

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor rekao je da će na ovoj raskrsnici na ulazu u grad biti znatno olakšano odvijanje saobraćaja i povećana bezbjednost učesnika, što je bio primarni cilj.

On je zahvalio što je republički nivo vlasti prepoznao ovaj problem, koji je jedan od prioriteta kada je riječ o bezbjednosti saobraćaja u Prijedoru.

"Drago mi je da će radovi biti završeni prije predviđenog roka koji je definisan ugovorom. Radovi traju manje od tri mjeseca i to je ozbiljan poduhvat kada vidimo što je sve obuhvaćeno i kako ova saobraćajica sada izgleda", rekao je Javor.

On je najavio da će već narodne sedmice biti nastavljena izgradnja trotoara i rekonstrukcija jednog dijela saobraćajnice u naselju Tukovi.

"To su samo neki od projekata koje smo dogovorili sa `Putevima Republike Srpske`, ali i u komunikaciji sa mještanima", rekao je Javor.

On je naglasio da je grad Prijedor iz svojih sredstava planirao dodatna četiri miliona KM za asfaltiranje putnih pravaca, rekonstrukciju pojedinih saobraćajnica na širem području grada, tako da u narednom periodu, već nakon raspisivanja javne nabavke, kreće realizacija i tih projekata.

Direktor preduzeća "Prijedor-putevi" Radenko Crnogorac rekao je da će već sljedeće sedmice biti 99 odsto završeni radovi na raskrsnici.

"Radove smo počeli u julu, a iako je rok bio decembar, očekujemo da za još sedam do 10 dana završimo sve radove na raskrsnici i još dio radova koji će biti u sastavu redovnog održavanja na dodatnom asfaltiranju u pravcu grada", rekao je Crnogorac.

On je dodao da su rađeni drenažni sistemi, zamijenjena vodovodna cijev, tako da će ovo raskrsnica doprinijeti sigurnijim odvijanju saobraćaja.

