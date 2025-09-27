Snijeg stiže već u oktobru? Meteorolozi najavljuju i rekordne količine kiše

Izvucite jakne i džempere.

Prvi dani oktobra, prema najavama meteorologa BHMeteo.ba, donijeće jače zahlađenje i niske temperature koje su neuobičajne za taj period godine.

"Prema zadnjim prognozama u periodu od 1. do 6. oktobra naši krajevi će se naći pod uticajem jezgre hladnog vazduha iz Rusije. Pod njenim uticajem doći ćedo formiranja ciklona u neposrednoj blizini naših krajeva, a od tačnog položaja ciklona zavisi da li bi predstojeće zahlađenje bilo praćeno padavinama ili bez njih. U slučaju suvog zahlađenja očekuju nas prvi mrazevi koji bi se javili lokalno i u nižim krajevima. U slučaju oblačnijeg scenarija sa padavinama, brdsko-planinski krajevi dobijaju prvi snijeg", ističu oni.

Kako dodaju, u narednim danima će imati tačniju prognozu, međutim navode da je jesen stigla i da hladniji dani tek dolaze.

Krajem sljedeće nedjelje se očekuje formiranje sekundarnog ciklona negdje nad jugoistokom Evrope, ali kako još nema konsenzusa modela oko snage i položaja tog ciklona nema smisla govoriti o eventualnim padavinama i njihovoj količini.

"Izvjesno je da će sam jugoistok Evrope (Bugarska, Albanija i Grčka) imati jako pogoršanje i tamo bi ponegdje uz neobično hladno vrijeme mogle pasti rekordne količine kiše (snijega na planinama) ali za naš region ćemo morati sačekati još nekoliko dana da se modeli odluče.

Istorijski su ovakve situacije najčešće davale ciklone koji 'pobjegnu' na istok te Grčka zna dobiti više padavina nego mi (zimi više snijega), ali vidjećemo kako će se sinoptika ovog puta riješiti. Narednih dana promjenjljivo oblačno uz prolaznu kišu u većini mjesta", prognozira srpski meteorolog Marko Čubrilo.

