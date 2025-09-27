logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Snijeg stiže već u oktobru? Meteorolozi najavljuju i rekordne količine kiše

Snijeg stiže već u oktobru? Meteorolozi najavljuju i rekordne količine kiše

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Izvucite jakne i džempere.

Pruga u snijegu Izvor: Shutterstock

Prvi dani oktobra, prema najavama meteorologa BHMeteo.ba, donijeće jače zahlađenje i niske temperature koje su neuobičajne za taj period godine.

"Prema zadnjim prognozama u periodu od 1. do 6. oktobra naši krajevi će se naći pod uticajem jezgre hladnog vazduha iz Rusije. Pod njenim uticajem doći ćedo formiranja ciklona u neposrednoj blizini naših krajeva, a od tačnog položaja ciklona zavisi da li bi predstojeće zahlađenje bilo praćeno padavinama ili bez njih. U slučaju suvog zahlađenja očekuju nas prvi mrazevi koji bi se javili lokalno i u nižim krajevima. U slučaju oblačnijeg scenarija sa padavinama, brdsko-planinski krajevi dobijaju prvi snijeg", ističu oni.

Kako dodaju, u narednim danima će imati tačniju prognozu, međutim navode da je jesen stigla i da hladniji dani tek dolaze.

Krajem sljedeće nedjelje se očekuje formiranje sekundarnog ciklona negdje nad jugoistokom Evrope, ali kako još nema konsenzusa modela oko snage i položaja tog ciklona nema smisla govoriti o eventualnim padavinama i njihovoj količini. 

"Izvjesno je da će sam jugoistok Evrope (Bugarska, Albanija i Grčka) imati jako pogoršanje i tamo bi ponegdje uz neobično hladno vrijeme mogle pasti rekordne količine kiše (snijega na planinama) ali za naš region ćemo morati sačekati još nekoliko dana da se modeli odluče.

Istorijski su ovakve situacije najčešće davale ciklone koji 'pobjegnu' na istok te Grčka zna dobiti više padavina nego mi (zimi više snijega), ali vidjećemo kako će se sinoptika ovog puta riješiti. Narednih dana promjenjljivo oblačno uz prolaznu kišu u većini mjesta", prognozira srpski meteorolog Marko Čubrilo.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

vremenska prognoza zima

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ