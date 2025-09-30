Prognoza: Umjereno do pretežno oblačno, poslijepodne kiša sa sjeverozapada

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, koje će na sjeverozapadu poslije podne donijeti kišu i pljuskove.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Do kraja dana padavine će se premještati ka jugoistoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha od 14 na sjeverozapadu do 21 na jugoistoku, na jugu do 24 stepena Celzijusova.

Duvaće slab do umjeren vjetar, u Hercegovini na udare pojačan, uglavnom sjevernih smjerova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, sa maglom po kotlinama, dok je u Hercegovini pretežno sunčano.

STANJE NA PUTEVIMA

Preko Manjače će danas, zbog bojevog gađanja, privremeno biti obustavljen saobraćaj na dionici regionalnog puta Han Kola-Stričići, a vozila će se preusmjeriti na alternativni putni pravac Han Kola-Ledenice-Stričići, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Obustava saobraćaja biće na snazi od 10.30 do 13.30 časova.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog izvođenja radova na uređenju razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine.

Režim vožnje izmijenjen je na dionici magistralnog puta Brodar-Višegrad zbog radova u tunelima Grabovica i Oštri vrh.

U toku je sanacija kolovoza na putnim pravcima Bijeljina-Šepak i Rača-Bijeljina, kao i na obilaznici oko Bijeljine. Radovi se izvode od 7.00 do 17.00 časova, zbog čega se vozi usporeno, jednom saobraćajnom trakom. Takođe radovi se izvode i na putu Vršani-Bijeljina.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Gacko-Foča u mjestu Sastavci, Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Gradiška-Čatrnja, na području Prijedora, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Dobro Polje-Miljevina, Srbac-Derventa, Klašnice-Nova Topola i Derviši-Šargovac-Banjaluka /pijaca/.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Preko mosta je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog pojave odrona, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom. Usljed klizišta u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina u Vijačanima otežano se vozi 50 metara.

Zbog opasnosti od pojave klizišta u rejonu Starog Ugljevika, zabranjen je saobraćaj na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice.

Privremene obustave saobraćaja, zbog deminiranja, aktuelne su na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, kamenolom "Han Derventa" u opštini Pale, zatim na putnom pravcu Ustiprača–Novo Goražde, te Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići.

U FBiH, zbog sanacije odbojne ograde uz magistralni put Zenica-Doboj, na dionici Donja Vraca-Liješnica, vozila saobraćaju usporeno, uz naizmjenično propuštanje. S obzirom da se radi o frekventnoj dionici, mogu se očekivati duže kolone vozila u oba smjera.

Zbog sanaciji kolovoza na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, dionica Jablanica-Kosne Luke, putnička vozila do tri i po tone ukupne mase voze usporeno, naizmjeničnim propuštanjem, a za vozila iznad tri i po tone ukupne mase na snazi je obustava saobraćaja.

Radovi su aktuelni i na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Tuzla-Orašje u Ceriku, Konjic-Jablanica kod tunela Crnaja, Jablanica-Prozor u naselju Mirci, Semizovac-Olovo, na ulazu u Čitluk iz pravca Mostara i Jajce-Crna Rijeka.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić i dalje je u funkciji, a granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do tri i po tone.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova. Vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.

Srna