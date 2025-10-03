Danas hladno sa kišom, na planinama snijeg

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti hladno i vjetrovito uz povremenu slabu kišu, a sa susnježicom i snijegom na planinama na istoku.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Jak sjeverni vjetar dodatno će pojačavati osjećaj hladnoće. Na sjeverozapadu će biti malo toplije i sunčanije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Padavine će do kraja dana prestati u većini predjela, osim na krajnjem istoku.

Najviša temperatura vazduha od samo šest na istoku do 15 na sjeveru, u višim predjelima od jedan stepen Celzijusov.

Duvaće umjeren do jak sjeverni vjetar, u Hercegovini jaka i olujna bura.

Na sjeverozapad je jutros vedro i hladno vrijeme, a u ostalim krajevima oblačno sa povremenim padavinama, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Čemerno minus dva, Han Pijesak minus jedan, Sokolac i Kalinovik nula, Kneževo jedan, Gacko dva, Banjaluka, Prijedor, Novi Grad, Drinić i Srebrenica tri, Mrkonjić Grad, Rudo, Sarajevo i Tuzla četiri, Bijeljina, Zvornik, Foča, Višegrad, Ribnik, Šipovo, Zenica i Bihać pet, Doboj i Brčko sedam, Bileća osam, Trebinje 10 i Mostar 11 stepeni Celzijusovih.

Najviše kiše u protekla 24 časa palo je u Srebrenici - 37 litara po metru kvadratnom, zatim na Han Pijesku 35, u Rudom 25, u Foči 24, u Zvorniku 17, na Čemernu 16, u Višegradu 14, na Sokocu osam, u Kalinoviku šest, u Bijeljini pet, u Gacku i Driniću dva, a u Mrkonjić Gradu, Šipovu i Ribniku jedan litar po metru kvadratnom.

Stanje na putevima

Saobraćaj se u većem dijelu Republike Srpske i FBiH odvija uz promjenljive vremenske uslove, sa slabim snijegom u višim i kišom u nižim predjelima, a na kolovozu od Sokoca do Vlasenice osim snijega ima i polomljenih grana, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Na području Hercegovine i Kneževa ima povremeno jakih udara vjetra. Magla je u kotlinama i duž riječnih tokova, posebno na području Doboja, a povećana je i

opasnost od odrona.

Iz AMS-a savjetuju maksimalno opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na putevima na kojima se izvode radovi, privremena signalizacija reguliše saobraćaj, čije je poštovanje obavezno.

U Prijedoru će od danas do nedjelje, 5. oktobra, biti na snazi totalna obustava saobraćaja na ulazu u grad rekonstrukcije i semaforizacije raskrsnice. Vozila će se za vrijeme obustave preusmjeravati na obilaznicu označenu odgovarajućom putokaznom signalizacijom.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog izvođenja radova na uređenju razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine.

Režim vožnje izmijenjen je na dionici magistralnog puta Brodar-Višegrad zbog radova u tunelima Grabovica i Oštri vrh.

Radovi se izvode na putnim pravcima Brčko-Bijeljina, Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Gradiška-Čatrnja, na području Prijedora, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Dobro Polje-Miljevina, Srbac-Derventa, Klašnice-Nova Topola i Derviši-Šargovac-Banjaluka /pijaca/.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Preko mosta je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog pojave odrona, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom. Usljed klizišta u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina u Vijačanima otežano se vozi 50 metara.

Zbog opasnosti od pojave klizišta u rejonu Starog Ugljevika, zabranjen je saobraćaj na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice.

Privremene obustave saobraćaja, zbog deminiranja, aktuelne su na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, kamenolom "Han Derventa" u opštini Pale, zatim na putnom pravcu Ustiprača–Novo Goražde, te Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići.

U FBiH, zbog sanacije odbojne ograde uz magistralni put Zenica-Doboj, na dionici Donja Vraca-Liješnica, vozila saobraćaju usporeno, uz naizmjenično propuštanje. S obzirom da se radi o frekventnoj dionici, mogu se očekivati duže kolone vozila u oba smjera.

Zbog sanacije kolovoza na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, dionica Jablanica-Kosne Luke, putnička vozila do tri i po tone ukupne mase voze usporeno, naizmjeničnim propuštanjem, a za vozila iznad tri i po tone ukupne mase na snazi je obustava saobraćaja.

Radovi su aktuelni i na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Tuzla-Orašje u Ceriku, Simin Han-Donje Caparde, Konjic-Jablanica kod tunela Crnaja, Jablanica-Prozor u naselju Mirci, Semizovac-Olovo, na ulazu u Čitluk iz pravca Mostara i Jajce-Crna Rijeka.

Zbog neophodnih radova obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Zavidovići-Kamenica i preusmjeren na alternativne pravce.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Iz AMS-a podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do tri i po tone.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova. Vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.