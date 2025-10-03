logo
"Jesenje čišćenje uma" po 8. put na Filozofskom fakultetu: Pogledajte program

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci (FFUNIBL) osmu godinu zaredom održava se manifestacija "Jesenje čišćenje UMA". Riječ je o studentskoj inicijativi koja ima za cilj podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja.

jesenje čišćenje uma studenti psihologije Izvor: Jesenje čišćenje uma

Manifestacija se tradicionalno održava druge sedmice oktobra, od 6. do 10. oktobra, i obuhvata obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja (10.10.). Posebno je važno naglasiti da su na ovaj događaj, bogat raznovrsnim sadržajem, pozvani svi ljudi željni novih saznanja i rada na sebi.

Ulaz je slobodan, a jedino što je potrebno ponijeti sa sobom jeste volja za učenjem i stvaranjem novih uspomena. Organizatori su i ove godine studenti psihologije, a to su Milica Ćurčija, Marija Pešević i Lana Aničić.

Kroz različite aktivnosti "Jesenje čišćenje UMA" nastoji da usmjeri pažnju na godišnju temu Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Ove godine ona glasi: "Mentalno zdravlje u katastrofama i vanrednim situacijama".

Nažalost, primjera takvih situacija je mnogo, ali, srećom, postoje stručnjaci koji se bave njihovim različitim aspektima. Neki od njih – profesori i psihoterapeuti – održaće predavanja u okviru programa, dok će studenti i volonteri svojim učešćem i doprinosom upotpuniti događaj.

Pored stručnog i edukativnog dijela, manifestacija podsjeća na važnost ne samo brige o sopstvenom mentalnom zdravlju, već i na brigu o drugima. Zato će tokom trajanja manifestacije biti organizovana i humanitarna akcija – prikupljanje novčanih sredstava za liječenje Sergeja Stupara (22) iz Banjaluke.

Sve detalje o samoj manifestaciji moguće je pratiti na zvaničnom Instagram profilu "jesenje.ciscenje.uma".

Pogledajte program:

Izvor: Jesenje čišćenje uma

