Šamac nagrađuje humanost: Besplatan parking za dobrovoljne davaoce krvi sa 30 i više davanja

Preduzeće "Slobodna zona" Šamac omogućava da besplatan parking prostor dobiju dobrovoljni davaoci krvi koji su ovu dragocjenu tečnost dali 30 i više puta.

Izvor: Shutterstock

Parking ne plaćaju ni lica sa invaliditetom koja na svojim vozilima imaju naljepnicu ya ovu kategoriju lica, te vozila hitnih službi.

Predstavnik "Poslovne zone" Petar Vajić precizira da ova kategorija dobrovoljnih davalaca treba da se javi u preduzeće kako bi im bila omogućene besplatne parking karte.

Besplatan parking imaju izlagači i građani tokom pojedinih manifestacija, te da određene povlastice imaju i pravna lica i privrednici.

Prema njegovim riječima, u ovoj firmi rade na poboljšanju usluga, a cilj je da stanovnicima pomogne da lakše pronađu parking koga trenutno ima 269.

Vajić ističe da imaju i povlastice za pravna lica, odnosno za privrednike kako bi kolko toliko pomogli dobijaju za istu cijenu za dva vozila ako su vozila na preduzeću.

Vajić je napomenuo da je broj kazni i doplatnih karata smanjen, jer su se korisnici navikli da redovno plaćaju parking.

On podsjeća da sat vremena parkiranja košta jednu KM, dnevna karta tri, mjesečna karta 15, polugodišnja 60 KM i godišnja karta 100 KM.

On napominje da se parking karte mogu kupiti kod distriutera koji su raspoređeni širom grada da bi olakšli pristup svojim korisnicima, putem SMS poruka.