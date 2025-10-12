Danas umjereno oblačno uz sunčane periode i toplije

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti umjereno oblačno uz sunčane periode i toplije, na krajnjem sjeveru i jugu najsunčanije.

Tokom prvog dijela dana oblačno uz koju kap kiše po istoku, na jugu vedro. U nastavku dana umjereno oblačno uz sunčane periode i toplije, na krajnjem sjeveru i jugu najsunčanije.

Vjetar slab do umjeren uglavnom sjevernih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 17 do 23 stepena Celzijusova, u višim predjelima od 12.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH pretežno oblačno vrijeme.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Livno četiri, Čemerno šest, Bileća, Gacko i Han Pijesak sedam, Sokolac osam, Kneževo devet, Rudo, Mrkonjić Grad, Šipovo, Bugojno i Sarajevo 10, Zenica, Višegrad, Foča, Srebrenica, Ribnik, Novi Grad i Prijedor 11, Tuzla, Srbac, Doboj i Trebinje 12, Zvornik i Banjaluka 13, Bijeljina 14 i Mostar 16 stepeni.

Stanje na putevima

Saobraćaj se jutros na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija bez zastoja, uz slabiju frekvenciju vozila i povoljne uslove za vožnju.

Danas počinje registracija putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u

zemlje Evropske unije, što povremeno može usloviti duža zadržavanja na graničnim prelazima, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Iz AMS-a upozoravaju vozače na povećanu opasnost od odrona na dionicama Kneževo-Ugar, Banjaluka-Jajce u kanjonu Tijesno, Dobro Polje-Miljevina i Sarajevo-Foča-Šćepan Polje.

Počela je rehabilitacija magistralnog puta Klašnice-Banjaluka, kao i uklanjanje postojećeg i nanošenje novih nosača na nadvožnjaku u Trnu. Saobraćaj na nadvožnjaku će biti zatvoren za sve kategorije vozila, kao i za pješake.

Na dionici Bileća-Trebinje, lokalitet Žudojevići, u toku je sanacija kosine usjeka te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Zbog izgradnje vodovodne mreže na dionici magistralnog puta Kozarska Dubica-Prijedor izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Saobraća se po izmijenjenom režimo i zbog radova u tunelima "Grabovica" i "Oštri vrh", na magistralnom putu Brodar-Višegrad.

U toku je uređenje razdjelnog pojasa na autoputu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog sanacije kolovoza na magistralnom putu Brčko-Bijeljina dolazi

do povremene obustave saobraćaja, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom od 7.00 do 17.00 časova.

Izmijenjen je režim saobraćaja zbog izvođenja sanacionih radova na dionici magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš, te na dionicama regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe.

Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionicama magistralnog puta Dragotinja-Prijedor i na dionici regionalnog puta Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta Brod na Drini-Hum izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Saobraćajni režim je izmijenjen i zbog rehabilitacije magistralnog puta Gradiška–Nova Topola–Klašnice, i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova

Topola, kao i zbog izgtradnje kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Osija na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, gdje dolazi do polučasovnih zastoja od 7.30 do 17.00 časova.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na 9-tom kilometru.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave

klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding", u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

U FBiH radovi su aktuelni na dionici autoputa A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao

i na magistralnim putevima Zenica-Doboj, Jablanica-Blidinje, Jablanica-Prozor, Mostar-Čitluk i Jajce-Crna Rijeka.

Zbog oštećenja kolovoza na magistralnom putu Žepče-Maglaj, na mjestu spoja sa budućom petljom autoputa, saobraća se usporeno.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase i takva vozila se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom samo u noćnom terminu.

