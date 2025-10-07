Danas pretežno oblačno uz povremenu kišu

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno uz povremenu kišu, koja će biti nešto jača u Semberiji i Posavini.

Izvor: Shutterstock

U drugom dijelu dana na sjeverozapadu će biti suvo uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini suvo i sunčanije, ali i dalje vjetrovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti umjeren, na udare pojačan, sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena do jaka bura.

Najviša temperatura vazduha biće od devet do 15, na jugu do 18 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Čemerno dva, Han Pijesak tri, Bjelašnica četiri, Sokolac i Livno pet, Bileća, Bugojno, Drvar i Sarajevo šest, Mrkonjić Grad, Prijedor i Zenica sedam, Višegrad, Novi Grad, Ribnik, Rudo i Bihać osam, Banjaluka, Doboj i Tuzla devet, Bijeljina 10, Trebinje 11 i Mostar 13 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su jutros pretežno mokri i klizavi, u kotlinama i preko planinskih prevoja ima magle, a odroni su učestali na dionicama koje vode kroz usjeke i pored kamenih kosina.

Iz Auto-moto saveza Srpske saopšteno je da se od 7.00 do 17.00 časova izvode radovi na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, pa se saobraćaj odvija usporeno sa prekidima od 10 minuta, a u istom periodu saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom na mostu na graničnom prelazu Rača.

Zbog deminiranja terena, na magistralnom putu Ustiprača-Novo Goražde, kod deminerskog radilišta TI "Gajevi", od 8.00 do 14.50 časova dolaziće do polučasovnih obustava saobraćaja, a vozila će se propuštati u trajanju od 10 minuta.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova saobraćaj će na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, na kamenolomu "Han Derventa", opština Pale, biti obustavljen od 12.00 do 16.00 časova, po potrebi u trajanju do dva puta po pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja svaki radni dan i subotom od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog sanacije klizišta, do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na 9-tom kilometru.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Priboj-granica Republika Srpska/Federacija BiH /Šibošnica/, dionica Mačkovac-Piperi zabranjeno je odvijanje saobraćaja za sva vozila zbog oštećenja mosta u Mačkovcu, te na dionici regionalnog puta Piperi-Glavičice.

Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na dionici magistralnog puta Ormanica-Gradačac /Vučkovci/. Do završetka policijskog uviđaja u funkciji je alternativni pravac.

Radovi su aktuelni na dionicama auto-puta A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnih puteva: Zenica-Doboj /Donja Vraca-Liješnica/, Jablanica-Blidinje /Jablanica-Kosne Luke/, Simin Han-Donje Caparde /Rainci Gornji/, Jablanica-Prozor /naselje Mirci/, Mostar-Čitluk /na ulazu u Čitluk/, Jajce-Crna Rijeka i Gacko-Foča /u Sastavcima/.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, koja se preusmjeravaju se na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova.