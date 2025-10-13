logo
Pozovite 17117 i darujte 2 KM za osmogodišnju Janu Dragojlić

Pozovite 17117 i darujte 2 KM za osmogodišnju Janu Dragojlić

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Mala Jana uskoro ide na transplataciju bubrega. Donor će joj biti otac. Majku nema, ali ima nas da joj pomognemo...

pozovi 17117 za Janu dragojlić Izvor: Humanitarno udruženje "Mali Anđeo"

Jana Dragojlić iz Kozarske Dubice, osmogodišnja djevojčica, od rođenja se bori sa zdravstvenim problemima, a sada je pred najtežom bitkom – transplantacijom bubrega. Donor će joj biti njen otac.

Njena priča je još teža jer je prije šest godina ostala bez majke, kada je imala samo dvije godine. Danas uz nju stoje tata i starija sestra Lana, koja je prošla operaciju stopala.

Nakon transplantacije, otac neće moći raditi u periodu oporavka, pa su porodici potrebna dodatna sredstva i za druge životne troškove.

Pozivom na broj 17117 darujete 2 KM i pomažete Jani da dobije novu šansu za djetinjstvo kakvo zaslužuje.

Donacije su moguće putem sljedećih računa:
Broj računa: 5520002009328582
Banka: Adiko Banka
Primalac: Humanitarno udruženje "Mali Anđeo", Novaka Pivaševića bb, 78000 Banja Luka
Svrha uplate: Za Janu
Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA395520002062114139
SWIFT: HAABBA2B
Primalac: Humanitarno udruženje "Mali Anđeo", Novaka Pivaševića bb, 78.000 Banja Luka
Svrha uplate: Za Janu

