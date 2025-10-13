Pozovite 17117 i darujte 2 KM za osmogodišnju Janu Dragojlić

Mala Jana uskoro ide na transplataciju bubrega. Donor će joj biti otac. Majku nema, ali ima nas da joj pomognemo...

Izvor: Humanitarno udruženje "Mali Anđeo"

Jana Dragojlić iz Kozarske Dubice, osmogodišnja djevojčica, od rođenja se bori sa zdravstvenim problemima, a sada je pred najtežom bitkom – transplantacijom bubrega. Donor će joj biti njen otac.

Njena priča je još teža jer je prije šest godina ostala bez majke, kada je imala samo dvije godine. Danas uz nju stoje tata i starija sestra Lana, koja je prošla operaciju stopala.

Nakon transplantacije, otac neće moći raditi u periodu oporavka, pa su porodici potrebna dodatna sredstva i za druge životne troškove.

Pozivom na broj 17117 darujete 2 KM i pomažete Jani da dobije novu šansu za djetinjstvo kakvo zaslužuje.

Donacije su moguće putem sljedećih računa:

Broj računa: 5520002009328582

Banka: Adiko Banka

Primalac: Humanitarno udruženje "Mali Anđeo", Novaka Pivaševića bb, 78000 Banja Luka

Svrha uplate: Za Janu

Uplate iz inostranstva:

IBAN: BA395520002062114139

SWIFT: HAABBA2B

Primalac: Humanitarno udruženje "Mali Anđeo", Novaka Pivaševića bb, 78.000 Banja Luka

Svrha uplate: Za Janu