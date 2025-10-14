Terme Banjaluka od sutra otvorene za sve posjetioce, saznajemo prve cijene

Banjsko rekreativni centar Terme Banjaluka od sutra je otvoren za sve posjetioce koji mogu rezervisati mjesto za neku od usluga koje pruža ovaj savremeni kompleks.

Izvor: MONDO/Brankica Spasenić

"Usvojen je i cjenovnik, a sve detaljne informacije će od sutra biti dostupne na sajtu", potvrdila je za Mondo doktorica Snježana Novaković - Bursać.

Kako saznajemo, sat vremena korištenja bazena u bilo kojem terminu tokom dana je 10 KM i upravo za to se Banjalučani trenutno najviše interesuju. Kapacitet bazena je maksimalno 80 ljudi.

Takođe, postoje i privatni prostori za najviše pet osoba koji podrazumijeva sobu sa velikim džakuzijem i stolom za masažu, koji je pogodan za privatne proslave, rođendane i slično.

Među posebnim raritetom ovog prostora su četiri saune koje su među najsavremenijim u regiji, te kameni sto na kojem će se raditi posebne masaže sapunicom ali i čokoladom.

Terme Banjaluka su svečano otvorene 3. septembra i u međuvremenu su u toku bile intenzivne pripreme za korištenje svih usluga u punom kapacitetu, čišćenje, završne kontrole vode i drugo.

Početkom septembra ekipa Monda je posjetila ovaj impresivan kompleks na mjestu nekadašnjeg bazena u Šeheru i upoznali smo se sa vodenim, rekreativnim, medicinskim i wellness sadržajima o čemu smo ranije detaljno pisali.

Terme su u stoodstotnom vlasništvu Republike Srpske, a projekat je realizovao Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju „Dr Miroslav Zotović“ uz podršku predsjednika Republike Srpske i Vlade RS.