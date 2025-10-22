Postavljeni novi golovi i ograda: Mještani i udruženje obnovili igralište u banjalučkom naselju

Dječije igralište u banjalučkom naselju Obilićevo dobilo je novu ogradu za mali fudbal i golove, koje su donirali odgovorni pojedinci na inicijativu mjesne zajednice i Udruženja građana "Partnerstvom za bolju Banjaluku".

Izvor: Ana Bencun/Srna

Predsjednik Udruženja Nina Radić zahvalila je donatorima, te dodala da je ideja da se skrene pažnja na problem dječijih igrališta u gradu, koja su u sve lošijem stanju.

"Ovo je tek početak naše borbe koju smo podigli na viši nivo, jer smo se udružili, nakon što smo došli do saznanja da su dječija igrališta širom grada zapuštena i nebezbijedna za igru djece", rekla je Radićeva novinarima.

Ona je izrazila nadu da će Uprava grada da se odazove na pozive i aktivno se uključi u brigu o igralištima, umjesto što samo daje prazna obećanja.

"Sramota je i to što je veliki broj donacija od društveno-odgovornih kompanija, a Gradska uprava nije bila u stanju ni da ih održava i sačuva od propadanja", rekla je Radićeva.

Predsjednik mjesne zajednice Obilićevo jedan Oliver Gačić rekao je da se ograda na igralištu za mali fudbal već drugi put mijenja, zahvaljujući inicijativi članova ove mjesne zajednice.

"Prošla koju smo stavili je propala, jer Gradska uprava nije brinula o tome, a očigledno je da ne brine ni o ostatku igrališta, jer nije sanirano već više decenija. Naročito mi je drago što su se u ovu inicijativu uključili učenici Tehničke škole, koji su na praksi napravili male golove i donirali ih", rekao je Gačićeva.

Dušan Broćeta, jedan od roditelja čija djeca koriste igralište, rekao je da borba sa Gradskom upravom dugo traje, te da se sve na kraju svede na donacije, o kojima opet niko ne brine.

"Ne tražimo da igralište bude lijepo, ušminkano, skupo. Želimo da ono bude bezbjedno, da se ne bojimo svakog koraka djeteta, nego da ga bodrimo da bude aktivno", rekao je Broćeta.

On je dodao da je neprihvatljivo da se u 21. vijeku roditelji bore za igrališta koja će biti sigurna za njihovu djecu, te da građani popravljaju gradsku imovinu.