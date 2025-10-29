Zatreslo se u Hercegovini: Epicentar kod Gacka

Zemljotres magnitude 3,7 po Rihterovoj skali registrovan je danas u rejonu Gacka, objavila je seizmološka mreža Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Radio Gacko

Kako je navedeno, zemljotres je bio u 13.19 časova na dubini od pet kilometara, 29 kilometara jugoistočno od Gacka.

Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC) naveo je da je zemljotres registrovan 79 kilometara sjeverozapadno od Podgorice.

Korisnici su na sajtu EMSC-a naveli da se potres osjetio u Trebinju, Bileći, ali i u nekim gradovima Hrvatske.