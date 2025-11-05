logo
Preminuo mladi Banjalučanin Petar Šarić

Preminuo mladi Banjalučanin Petar Šarić

Autori N.D.
0

Tužna vijest stigla je iz Beča. Preminuo je Petar Šarić, mladi Banjalučanin koji je svojom borbom za život ujedinio čitav region, javio je portal Kontakt.

Preminuo Banjalučanin Petar Šarić Izvor: Rada Šarić/Facebook

Iako je mjesecima vodio najvažniju bitku, uz ogromnu podršku brojnih ljudi, Petar ju je, nažalost, izgubio, piše Kontakt portal.

Podsjećamo, krajem avgusta njemu je otkriven rijedak i agresivan maligni tumor, a u međuvremenu je operisan.

Za dalje liječenje su mu bila potrebna ogromna finansijska sredstva, a brojni humani građani, organizacije i institucije stali su uz Petra u njegovoj borbi koju je hrabro vodio.

