Preminuo mladi Banjalučanin Petar Šarić

Tužna vijest stigla je iz Beča. Preminuo je Petar Šarić, mladi Banjalučanin koji je svojom borbom za život ujedinio čitav region, javio je portal Kontakt.

Izvor: Rada Šarić/Facebook

Iako je mjesecima vodio najvažniju bitku, uz ogromnu podršku brojnih ljudi, Petar ju je, nažalost, izgubio, piše Kontakt portal.

Podsjećamo, krajem avgusta njemu je otkriven rijedak i agresivan maligni tumor, a u međuvremenu je operisan.

Za dalje liječenje su mu bila potrebna ogromna finansijska sredstva, a brojni humani građani, organizacije i institucije stali su uz Petra u njegovoj borbi koju je hrabro vodio.