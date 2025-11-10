Putovanje kroz brojeve i ideje: Drugi sajam matematike okupio učenike iz cijele Republike Srpske (Foto)

U banjalučkom Domu omladine 7. novembra održan je Drugi sajam matematike pod nazivom "Matematičko putovanje", koji je okupio učenike iz petnaest osnovnih i jedne srednje škole iz Banjaluke, Prijedora, Doboja, Bijeljine, Brčkog i Stanara.

Izvor: mondo.ba, Ustupljena fotografija

Manifestaciju su organizovale profesorice matematike Željka Đukić i Stana Kujundžić, uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Društva matematičara grada Banjaluke.

Sajam je imao za cilj promociju matematike, predstavljanje učenika i njihovih postignuća, te razmjenu inovativnih pristupa nastavi.

Učesnici su bili učenici od drugog razreda osnovne škole do maturanata gimnazije, koji su kroz različite aktivnosti pokazali da matematika može biti zabavna, kreativna i inspirativna.

Od najmlađih matematičara – učenika drugog razreda osnovnih škola, do učenika četvrtog razreda gimnazije, na Sajmu su se razmjenjivale ideje, vještine i iskustva, pokazujući da je matematika ne samo nauka, već i sredstvo povezivanja generacija i podsticanja kreativnosti. Učenici su imali priliku da na zanimljiv i interaktivan način prikažu svoje znanje, dok su posjetioci mogli da se uvjere koliko je maštovitost važna i u egzaktnim naukama.

Pogledajte fotografije sa sajma:

Prostor Doma omladine bio je ispunjen bogatim sadržajima – od "Ilustracije zadataka" i "Matematičkog kutka" do "Zanimljive matematike" i kvizova, koji su privukli veliki broj posjetilaca. Posebno su se istakli interaktivni zadaci i matematičke igre koje su podstakle učenike da uče kroz zabavu i saradnju.

Manifestacija je završena panel-diskusijom "Dobra praksa – snaga promjene", na kojoj su učestvovali dr Dragana Lazić, MA Boris Petrović, prof. Stana Kujundžić, prof. Željka Đukić i prof. Dragana Galić, uz moderaciju MA Sonje Nedić. Panelisti su istakli značaj razmjene iskustava, inovacija u nastavi i kontinuiranog profesionalnog razvoja nastavnika.

Kako je zaključeno, i najmanje promjene u pristupu mogu imati veliki uticaj na kvalitet obrazovanja i na to kako učenici doživljavaju matematiku – ne kao apstraktnu nauku, već kao putovanje kroz brojeve, oblike i ideje koje povezuje generacije i razvija ljubav prema znanju.