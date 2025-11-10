logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Putovanje kroz brojeve i ideje: Drugi sajam matematike okupio učenike iz cijele Republike Srpske (Foto)

Putovanje kroz brojeve i ideje: Drugi sajam matematike okupio učenike iz cijele Republike Srpske (Foto)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

U banjalučkom Domu omladine 7. novembra održan je Drugi sajam matematike pod nazivom "Matematičko putovanje", koji je okupio učenike iz petnaest osnovnih i jedne srednje škole iz Banjaluke, Prijedora, Doboja, Bijeljine, Brčkog i Stanara.

Održan Drugi sajam matematike u Banjaluci Izvor: mondo.ba, Ustupljena fotografija

Manifestaciju su organizovale profesorice matematike Željka Đukić i Stana Kujundžić, uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Društva matematičara grada Banjaluke.

Sajam je imao za cilj promociju matematike, predstavljanje učenika i njihovih postignuća, te razmjenu inovativnih pristupa nastavi.

Učesnici su bili učenici od drugog razreda osnovne škole do maturanata gimnazije, koji su kroz različite aktivnosti pokazali da matematika može biti zabavna, kreativna i inspirativna.

Od najmlađih matematičara – učenika drugog razreda osnovnih škola, do učenika četvrtog razreda gimnazije, na Sajmu su se razmjenjivale ideje, vještine i iskustva, pokazujući da je matematika ne samo nauka, već i sredstvo povezivanja generacija i podsticanja kreativnosti. Učenici su imali priliku da na zanimljiv i interaktivan način prikažu svoje znanje, dok su posjetioci mogli da se uvjere koliko je maštovitost važna i u egzaktnim naukama.

Pogledajte fotografije sa sajma: 

Prostor Doma omladine bio je ispunjen bogatim sadržajima – od "Ilustracije zadataka" i "Matematičkog kutka" do "Zanimljive matematike" i kvizova, koji su privukli veliki broj posjetilaca. Posebno su se istakli interaktivni zadaci i matematičke igre koje su podstakle učenike da uče kroz zabavu i saradnju.

Manifestacija je završena panel-diskusijom "Dobra praksa – snaga promjene", na kojoj su učestvovali dr Dragana Lazić, MA Boris Petrović, prof. Stana Kujundžić, prof. Željka Đukić i prof. Dragana Galić, uz moderaciju MA Sonje Nedić. Panelisti su istakli značaj razmjene iskustava, inovacija u nastavi i kontinuiranog profesionalnog razvoja nastavnika.

Kako je zaključeno, i najmanje promjene u pristupu mogu imati veliki uticaj na kvalitet obrazovanja i na to kako učenici doživljavaju matematiku – ne kao apstraktnu nauku, već kao putovanje kroz brojeve, oblike i ideje koje povezuje generacije i razvija ljubav prema znanju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

matematika sajam učenici Banjaluka Republika Srpska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ