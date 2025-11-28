Počinje "Banjalučka zima": U nedjelju otvaranje Zimzobala

Zimski market "Zimzobal" biće svečano otvoren u nedjelju, 30. novembra u banjalučkom Parku "Petar Kočić", najavila je danas projekat menadžer Grada Milada Šukalo.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Šukalo je na konferenciji za novinare rekla da u nedjelju sve posjetioce očekuje bogat program, puštanje lampiona, dolazak Djeda Mraza i koncert.

Ona je napomenula da će posjetioci u programu "Banjalučke zime" moći uživati tokom decembra, ali i u januaru, te da se poseban program priprema za proslavu Nikoljdana.

"Doček Nove godine organizujemo uz Natašu Bekvalac i Acu Pejovića. `Banjalučka zima` završiće proslavom pravoslavne Nove godine", navela je Šukalo.

Direktor Gradske razvojne agencije Neven Stanić rekao je da u saradnji sa Gradskom upravom i ove godine organizuju kompletan program u Parku "Petar Kočić".

"Zadovoljstvo mi je što Gradska razvojna agencija već nekoliko godina uspješno realizuje `Zimzobal` koji se priprema prvenstveno u cilju unapređenja turističke ponude u zimskom periodu", istakao je Stanić.

On je naveo da će ovogodišnji "Zimzobal" trajati do 5. januara u Parku "Petar Kočić", ali da će dio manifestacije biti organizovan i na Trgu Krajine gdje će biti postavljeno klizalište i zabavni park.

Stanić je dodao da će u okviru "Zimzobala" biti organizovano više od 300 časova kulturno-umjetničkog programa i više od stotinu pojedinačnih dešavanja.