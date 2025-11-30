Banjaluka u prazničnom duhu: Otvoren „Zimzobal“ (FOTO/VIDEO)

Stotine lampiona, božićni market, vilenjaci, Djed Mraz te mnoštvo poklona za najmlađe sugrađane samo su mali dio magične zime koja je stigla u Banjaluku.

Izvor: Grad Banjaluka

Zimski market „Zimzobal“, koji je priređen u sklopu još jedne manifestacije „Banjalučka zima“ otvorio je vrata za mnogobrojne posjetioce koji su i ove godine odlučili da budu dio jedinstvene zabave u srcu grada.

Na otvaranju sa brojnim sugrađanima, ali i gostima iz regiona družio se i gradonačelnik Draško Stanivuković koji je istakao kako je mnogo truda i ljubavi uloženo u još jedan zimski market.

Dodao je i to kako Banjaluka iz godine u godinu, zahvaljujući sjajnim manifestacijama, ruši sve rekorde posjećenosti.

"Zima nije samo za planinu, ona pripada i Banjoj Luci i mi se trudimo da kroz niz dešavanja, koja počinju danas, obezbijedimo kvalitetan sadržaj za sve. Ovdje se susreću porodice, dolaze brojni gosti. Potrudili smo se, niz iznenađenja je pred nama. Početkom zimske čarolije želim da ljudima poželim srećne praznike i da dođu ovdje, u centar grada. Parkovi, koje smo uredili, ove godine imaju posebno ruho. Važna nam je i Nova godina, gdje je velik odziv", rekao je on.

Projekt menadžer Grada Milada Šukalo poručila je kako će naši sugrađani uživati u zabavnom programu više od mjesec dana.

"Još jedna čarolija u Banjoj Luci počinje. Interes našh građana, ali i turista je izvanredan. Večeras otvaramo naš zimski market „Zimzobal“ gdje ćemo imati više od 300 sati različitog programa – od onog edukativnog, do zabavnog za sve naše sugrađane, kako i tokom radnih dana, tako i tokom dana vikenda. Želim da naglasim da smo i ove godine pokušali da ovu manifestaciju dignemo za stepenicu više, te da kroz sadržaje koje smo pripremili ponudimo nešto novo u Banjoj Luci. Ugostitelji su pripremili nešto novo i možete da probate nešto sasvim novo, što do sada niste mogli", kazala je ona.

Zimzobal će biti otvoren do 5. januara, a prema najavala očekuje vas bogat i raznovrstan program.

(Mondo)